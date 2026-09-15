תחת איפול כבד, כינס בשבוע שעבר מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל בראד קופר, ועידה ביטחונית על אדמת גרמניה.

סביב שולחן הדיונים ישבו לצדו של הרמטכ"ל הישראלי, רב-אלוף אייל זמיר, צמרת פיקוד הצבאות של סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, כווית, בחריין, ירדן ומצרים. השתתפותם של ראשי צבא מכמה ממדינות המפרץ שאין להן יחסים רשמיים עם ירושלים הפכה את האירוע להזדמנות נדירה במיוחד להחלפת הערכות מצב ודעות בנוגע למערכה הצבאית.

התכנסות מפקדי הצבאות התרחשה בצל המתיחות הביטחונית הגואה במזרח התיכון ובנתיבי השיט האסטרטגיים.

במרכז הדאגה האזורית עומדות התרחבות האחיזה והכיבושים של המורדים החות'ים באזור מצר באב אל-מנדב, לצד החיכוך הביטחוני הנמשך מול טהרן סביב מצר הורמוז.

כל המדינות ששלחו נציגים לוועידה הסגורה בחרו שלא לפרסם על כך כל הודעה רשמית.