שורד השבי רום ברסלבסקי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו:״ישבתי ברפיח והייתי גאה במה שהצבא עושה"

שורד השבי רום ברסלבסקי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והודה כי למרות המחלוקות ביניהם הוא חושש מאוד לתת את קולו לשמאל.

"אני מעדיף לשים את הקול שלי בימין ולא ללכת לשמאל, אני מפחד שתקום פה ממשלת פלסטין פעם שנייה. למה איזנקוט נטש את קבינט המלחמה ברגע הכי קריטי למדינת ישראל? הם פשוט קמו ועזבו באמצע שאני נמצא בעזה", אמר ברסלבסקי לנתניהו.

הוא הוסיף "תראה, למרות יש המון פערים בינינו, אני רוצה להודות לך שעשיתם את המאמצים ועובדה שהחזרתם אותי ואת כולם. כשהשתלטתם על רפיח, שמעתי את הבניינים נופלים אחד אחרי השני וידעתי שאני גאה במה שהצבא עושה".