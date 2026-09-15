בצילו של השבר העמוק מאז טבח השביעי באוקטובר, התכנסו אמש (שני) צמרת הדרג המדיני, הפוליטי והביטחוני של ישראל לכינוס טעון בבית אגודת חסידי חב"ד בכפר חב"ד.

האירוע, שנערך בתוך העתק מודל 770 המפורסם, סבב סביב השקתו של הספר "עושה שלום" מאת הרב אלישע פרל והוצאת 'סלע מאיר' - חיבור המאגד לראשונה את תפיסתו הביטחונית-אסטרטגית של הרבי מליובאוויטש, שלדברי הנוכחים במקום חזתה בדייקנות את כרסום ההרתעה הישראלית.

הספר עוקב אחר עמדותיו הבלתי-מתפשרות של הרבי מול שורה ארוכה של ראשי ממשלות: החל מביקורת עמוקה על הסכמי קמפ-דייוויד והנסיגה מסיני, דרך האזהרות התקדימיות מפני הסכמי אוסלו, ועד לשלילה מוחלטת של תפיסת ערבויות בינלאומיות או כוחות או"ם במקום שליטה ישראלית בשטח.

על פי הניתוח המוצג בספר, כל ויתור טריטוריאלי שאינו נשען על שיקול ביטחוני טהור אינו מביא לרווחה או שלום - אלא מזמין תוקפנות נוספת ומשפר את עמדות האויב.

האולם היה מלא מקצה לקצה בשרים, חברי כנסת, אלופים במילואים וראשי מכוני מחקר ביטחוניים, שהפכו את ערב ההשקה לכתב אישום חריף נגד הקונספציות הביטחוניות של העשורים האחרונים.

שר המשפטים יריב לוין טען באירוע כי "הטבח הנורא בשביעי באוקטובר יצא לדרך בגלל החיבור של עזה למצרים - תוצאה ישירה של עקירת סיני, שהרבי נלחם נגדה בכל כוחו. הספר הזה הוא לא פילוסופיה של העבר, הוא מורה דרך קריטי להווה ולעתיד". דבריו הדהדו את עמדתו של שר התקשורת שלמה קרעי, שהוסיף: "היום כולם יודעים שהיינו צריכים לדבוק מראש בעמדות של הרבי ולא להיות שבויים בקונספציה, עד התנפצות הבועה וההתפכחות בטבח".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הדגיש כי "תפיסתו של הרבי צריכה להמשיך להוביל את תפיסת הביטחון של המדינה", כשהוא מביא כדוגמה את שאלתו ההיסטורית של הרבי מדוע לא הושלם הכיבוש הצבאי עד דמשק במערכות ישראל כדי לייצר הכרעה מוחלטת. במקביל, שר התפוצות עמיחי שיקלי הבהיר כי "הרבי לא מצמץ מעולם בסוגיית ארץ ישראל. הגישה של המחשבה השנייה וההססנות היא שהובילה לקטסטרופות הגדולות ביותר של עם ישראל".

גם בדרג הצבאי והאסטרטגי נרשמה הסכמה נרחבת. אלופים ובכירים בדרג הביטחוני, ובהם האלוף (במיל') עוזי דיין, תא"ל (במיל') אמיר אביבי (יו"ר 'הביטחוניסטים') ואל"מ (במיל') חזי נחמה, ציינו כי הדברים שנחשבו בעבר כהתבטאויות תיאולוגיות או "אוטופיה", מתבררים כיום כניתוח ריאליסטי ומדויק של מזרח תיכון שאינו מרחם על חלשים.

"כאשר דברים מעוגנים בתורה, הם אינם תלויים בזמן", סיכם יו"ר אגודת חסידי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב. "הנסיבות משתנות והמדינות משתנות, אך המציאות בשטח היא זו שמראה כעת מחדש את העומק והאמת שבזהירות שהרבי דרש מאיתנו כבר אז".