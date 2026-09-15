7/10 | השיחה האחרונה של קשת ז"ל

הקלטה מצמררת משיחתו האחרונה של קשת קסרוטי הי"ד, שנרצח על ידי מחבלי חמאס במסיבת הנובה, הוצגה היום (שלישי) על ידי אימו, נטליה, במהלך מסיבת עיתונאים שתקפה את התנהלות הממשלה.

מדובר בשיחה שהתקיימה בשעה 7:06 בבוקר הטבח מול מוקד החירום. במהלך ההתקשרות נשמע קשת כשהוא מנסה להזעיק צוותי רפואה למקום, מדווח למוקדן על תאונת שרשרת קשה שבה מעורבים עשרות כלי רכב, ומסביר כי הוא סובל מכאבים חזקים ואינו מסוגל לזוז ממקומו.

"איפה האמבולנס שהזמנתי לפה?", נשמע קשת שואל בתחילת השיחה. בהמשך ניסה להסביר את המתרחש סביבו: "שלחתי מיקום עכשיו, יש פה כמה רכבים שתקועים עם אמבולנס, יש פה איזה 10 רכבים שעשו תאונה, אחי".

כשנשאל על ידי המוקדן אם הנפגעים נמצאים בהכרה ואם יש ביכולתו לגשת אליהם, השיב: "אחי, אני לא יודע, אני בעצמי פה עם כאבים".

רגע לאחר מכן נשמע קשת כשהוא מבוהל ואמר: "תקשיב לי, אתה יכול לזוז, אחי? אני מת מפחד ואני לא יכול לזוז".

בהמשך השיחה, כשנשאל אם הוא מזהה אנשים שזזים או יוצאים מתוך כלי הרכב, אמר: "אני רואה אנשים זזים, אני רואה אנשים פה, לא יכול לזוז כל כך, אני גם כואב לי".