האב השכול, תא"ל (במיל') דדי שמחי, תקף במלים קשות בראיון ב-i24NEWS את יוצרי הסרט האנטי-ישראלי "נז"א", ואמר כי לדעתו יש צורך בתגובה קשה מולם.

"אני ציפיתי שתהיה מהומה הרבה יותר גדולה לגבי שני החלאות שעשו את הסרט 'נז"א'. אסור שהם יהיה במדינת ישראל", הצהיר שמחי והגדיר את השניים "חוצפנים בני חוצפנים. מדינת ישראל שילמה בחיי לוחמים ולוחמות בגלל הזהירות שלהם ועכשיו החוצפנים האלה באים ומספרים סיפורים. נראה אם יש להם אומץ להיכנס לעזה - ומה יעשו להם".

הוא הוסיף "אם גנרלים לשעבר אומרים ש'מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב - מה לנו כי נלין. שמעתי שהיוצר מפחד לחזור ארצה - והוא באמת צריך לפחד".

שמחי ביקש להזכיר כי "לפני שלוש שנים, במשך שמונה שעות, רצחו ושיסעו 1,200 איש והם מספרים על מציאות אחרת. אם מישהו מוציא דיבתנו רעה ככה מתוכנו אנחנו צריכים להקיא אותו מהחברה שלנו החוצה. שיתאסלם וילך לגור בחאן יונס ויעזור להם מבפנים".

"אם היו מתנהגים כמו שהאידיוטים האלה אומרים, אז בשלוש השנים האחרונים, היו פחות מאות אבות שכולים כמוני", סיכם שמחי.