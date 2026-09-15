הכתרת הרב עמרוסי צילום: ללא

הרב אברהם עמרוסי הוכתר היום (שלישי) לרב קהילת "קול אביתר" שבדרום גבעת שמואל. הקהילה, המונה כיום כמאה וחמישים משפחות, הוקמה לזכרו של החייל אביתר יוספי ז"ל.

הרב עמרוסי, יליד צפת, למד בישיבה התיכונית בחיספין ושירת כלוחם ביחידת אגוז. את לימודיו בישיבה גבוהה החל בישיבת "שבי חברון", ובהמשך למד כ-12 שנה בכולל בית המדרש הקהילתי בגבעת שמואל.

במהלך השנים שימש הרב עמרוסי את הרב מרדכי שטרנברג ואת ראשי בית המדרש, הרב דוד טורנר והרב צבי לבנברג. במקביל העביר שיעורים לציבור, בהם שיעורי דף יומי קבועים, והקים ולימד מאות ילדים בת"ת "צמח דוד", פרויקט תלמוד תורה הפועל בבית המדרש.

הכתרת הרב עמרוסי צילום: ללא

מעמד ההכתרה נערך היום בהשתתפות אביו, הרב רחמים עמרוסי מצפת. הרב עמרוסי קיבל ברכות מהרב צבי לבנברג, מהרב דוד ג'יאמי המלמד אף הוא בבית המדרש בגבעת שמואל, ומחבריו הרב חנניה כהן והרב אבי בן דרור.

הרבנים שנשאו דברים במעמד עמדו על מאור פניו של הרב עמרוסי, על גדלותו בתורה ועל אהבתו לכל הסובבים אותו. במעמד תיארו אותו כרב שכולו מלא בחיים של תורה.

בבית המדרש הקהילתי ציינו כי מינויו של אחד מאברכי בית המדרש לרב קהילה הוא אירוע חגיגי עבורם. לדבריהם, המינוי הוא עדות לכך שבית המדרש מצמיח אברכים ותלמידי חכמים המשמשים ברבנות בקהילות בעיר ומחוצה לה.

מנהל בית המדרש, משה נעמן, בירך את הרב עמרוסי, שאותו כינה "ידידנו ואהובנו", לרגל כניסתו לתפקיד. נעמן בירך גם את כלל האברכים בבית המדרש, בתקווה שיזכו לגדול בתורה ולשמש ברבנות.