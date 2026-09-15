לרגל הימים הנוראים, סמנכ"ל ישיבת "אור וישועה" חיפה, דב יציב, הוציא לאור את ספרו החדש "לב טהור ברא לי - הלכות תשובה בחרוזים".

הספר מציע דרך מקורית ללימוד הלכות התשובה: כל עשרת פרקי הלכות תשובה מתוך "משנה תורה" לרמב"ם מנוסחים בו מחדש בשירה ובחרוזים, במטרה לסייע ללימוד, לשינון ולזכירת ההלכות. בסופו מצורף גם "מעשה בהלל נשיא ישראל".

הספר משתרע על פני יותר מ-80 עמודים ומלווה את הלכות התשובה מראשיתן ועד הפרק העשירי, העוסק בעבודת ה' מאהבה. כבר בפתיח מציג יציב את מטרתו: ללמוד את ההלכות בדרך של שירה, לשנן אותן ולהפוך את העיסוק בהן לחלק מעבודת התשובה של התקופה.

מדובר בספרו השני של יציב המחבר בין עולם ההלכה לעולם החריזה. בשנת תשפ"ב פרסם את החוברת "וטוב לב משתה תמיד - הלכות פורים בחרוזים", שבה עיבד את הלכות פורים מהשולחן ערוך לחרוזים, לצד שירים נוספים בענייני הפורים ו"שיר השמיטה".

לדברי יציב, כתיבת הלכות בחרוזים היא סגנון נדיר יחסית בספרות התורנית, אף שיש לו תקדימים מוכרים לאורך הדורות. "היו חכמים בודדים שידוע כי עסקו בכתיבת הלכות בחרוזים. מהמפורסמים שבהם - רבי יוסף טוב עלם שכתב את הלכות הפסח בחרוזים, והראי"ה קוק, שכתב כך את הלכות חנוכה. זו דרך שמאפשרת לקחת חומר הלכתי, שלעתים נתפס כמורכב ללימוד ולשינון, ולהעניק לו קצב וצורה שמקלים על הלומדים".

עבור יציב מדובר בדרך כתיבה שמלווה אותו כבר יותר משני עשורים. "את הכתיבה בחרוזים התחלתי עוד כבחור בישיבה, לפני יותר מעשרים שנה. לפני כחמש עשרה שנה, כשלימדתי תלמידים בישיבה, חיברתי עבורם את הפרק הראשון של מסכת ברכות בחרוזים, כאמצעי לחזור על הגמרא במהירות ובחיבה. ראיתי שהחריזה יכולה להפוך את החזרה על החומר למשהו זורם ונעים יותר, ומאז המשכתי לפתח את הדרך הזאת".

גם העבודה על "לב טהור ברא לי" נפרשה על פני כמה שנים והתקיימה במקביל לכתיבת חיבורים נוספים. "במקביל לספר הזה חיברתי כאמור את הלכות פורים, וכן את הלכות סוכה בחרוזים - חיבור ארוך יותר בהיקפו, שאני מקווה שבעזרת השם שייצא לאור בעתיד. מבחינתי זהו מפעל מתמשך של הנגשת הלימוד בדרך ייחודית".

"בהגיע ימי הרחמים והסליחות, הקריאה בספר הנה הזדמנות למפגש נוסף ומקורי עם הלכות התשובה, שתכליתן הוא אהבת ה' וקרבתו", מוסיף יציב, "החריזה מסייעת לשינון ולזכירה, אך דרך השירה מדברת יותר אל הלב, ויכולה לפתוח את הלימוד גם בפני מי שפחות רגיל לעסוק בספרי הלכה. תקוותי, שהספר יעודד אנשים לעסוק בענייני התשובה, לחזור עליהן ולהפוך את הדברים לחלק מההכנה לראש השנה וליום הכיפורים, ואולי לעורר תשובה בלב הקוראים".