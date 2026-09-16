ברקע המשבר בצה"ל: ארבעה תלמידי ישיבת ההסדר מאיר הראל במודיעין סיימו היום את מסלול הפרמדיקים לבני הישיבות. בישיבה ציינו כי המסלול מתקיים על רקע הצורך הקריטי בפרמדיקים גברים במערך המתמרן, כדי לעמוד בפקודת השירות המשותף.

ארבעת המסיימים מצטרפים לחבריהם, בוגרי המסלול, המשרתים ביחידות הקרביות ובסיירות. לדברי הישיבה, בוגרי המסלול זכו להציל את חייהם של מאות לוחמים ומפקדים במהלך הלחימה בגזרות השונות.

בישיבה בירכו את התלמידים שסיימו את הכשרתם. במקביל הביעו תקווה כי בתקופה הקרובה יורחב המסלול למסגרות נוספות - וכן לישיבות הסדר ולישיבות גבוהות נוספות.

לדבריהם, הרחבת המסלול תוכל לתת מענה הולם לפער שנוצר במהלך השנים.