המסר של חנוך דאום: "ובערת הרע מקרבך" באדיבות קשת 12

בפרק של "החיים הם תקופה קשה" ששודר הערב (שלישי) בקשת 12 מגיע חנוך דאום אל הגבעות ומכיר מקרוב את הדמויות שמגלמות את הנוער בשטח.

במהלך הפרק דאום פוגש צדדים שונים של בני הנוער ובסוף הפרק גם את החלק הקיצוני והאלים - אותו הוא קורא בנחרצות להוקיע.

"אני מתנחל, גם המשפחה שלי, השכנים שלי, החברים שלי. מדובר באנשים טובים, באמת אנשים טובים, שומרי חוק ומשלמים מיסים, הם הולכים למילואים", פתח דאום.

הוא הוסיף "המיעוט הזעום, האנרכיסטי, הקיצוני הזה, זה לא מי שאנחנו. הם לא מייצגים אותנו. למרות זאת, אולי דווקא בגלל זה, אנחנו חייבים להתנער מהם. 'וביערת הרע מקרבך'.

אנחנו צריכים להתנער מהם בעיקר בגלל שהם פשוט עושים דברים נוראים ואיומים. אבל, גם בגלל שהם מוציאים שם רע לנו, המתנחלים", סיכם.