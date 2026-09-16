תושב מדינת פנסילבניה בן 21, שכבר עורר את תשומת לבן של הרשויות הפדרליות בארה"ב בשל פעילות קיצונית כשהיה קטין, הואשם בהשגת רובה חצי-אוטומטי במסגרת תוכנית לבצע פיגוע בהשראת ארגון הטרור דאעש. כך דווח ברשת NBC.

לפי הדיווח, הצעיר נעצר ביום ראשון לאחר שסוכנים פדרליים ערכו חיפוש בחדר מלון בעיירה קרנברי. הוא מואשם בעבירה פדרלית של קבלת כלי ירייה מתוך כוונה שישמש לביצוע פשע חמור או מעשה טרור. שופט פדרלי הורה להשאירו במעצר לאחר הופעתו הראשונה בבית המשפט ביום שני.

לפי כתב האישום והתצהיר המפרט את התשתית הראייתית, שהוגשו לבית המשפט המחוזי במחוז המערבי של פנסילבניה, החשוד השתמש בחשבון טלגרם כדי להפיץ איומים ולשתף תכנים קיצוניים. החוקרים טוענים כי הוא "פרסם הצהרות מאיימות שרמזו על מעשה לא מזוהה שיתרחש בתוך שלושה חודשים, וכן מסמכים העוסקים בהכנת חומרי נפץ, חומר הדיפה מסוג C4 ומכוניות תופת".

ראש ה-FBI, קאש פאטל, מסר כי החוקרים סבורים שהצעיר נערך לביצוע מתקפה אלימה, במקביל לצריכת תעמולה של דאעש ולהצטיידות בכלי נשק.

במהלך החיפוש שהוביל למעצרו, החרימו החוקרים רובה חצי-אוטומטי, יותר מ-150 כדורי תחמושת, מחסניות טעונות, דורגל, משקפת, שטיח תפילה ותרסיס פלפל. כך עולה מהמסמכים שהוגשו לבית המשפט.

הרשויות הפדרליות עקבו אחר החשוד עוד משנת 2023, בעקבות פעילותו בחדר צ'אט בטלגרם. לפי כתב האישום, במהלך חיפוש שנערך בביתו באפריל 2023, מצא סוכן מיוחד של ה-FBI מחשב נייד ובו הקלטה של החשוד מקריא שבועת אמונים לדאעש.

מאפריל 2023 ועד מרץ 2026 שהה החשוד במתקן כליאה לקטינים. לאחר שחרורו, קצין מבחן עדכן את ה-FBI כי במהלך שהותו במעצר החזיק החשוד בדגל שחור, שלפי החוקרים היה דגל דאעש.

בעקבות שחרורו פתח ה-FBI מחדש בחקירה בעניינו. לפי כתב האישום, אדם המקורב אליו סיפר לרשויות בחודש מרץ כי החשוד הזמין חבילות שהסתיר מהוריו וחידש את הקשר עם מכרים מעברו.

בבדיקה נוספת של מחשבו הנייד אותרה תעמולה הקשורה לדאעש ולחמאס. החוקרים טוענים עוד כי מצאו חומרים המעידים על כך ששקל לבצע מתקפה אלימה בבית ספר.