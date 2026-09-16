NBC Los Angeles news helicopter crashes while covering deadly bus accident

אסון בשידור חי בלוס אנג'לס: מסוק חדשות של תחנת NBC4 התרסק ועלה באש באזור צ'אטסוורת', בעת שסיקר זירת תאונת דרכים קטלנית. שלושה בני אדם נהרגו ואדם ונוסף נפצע באורח אנוש.

המסוק פגע בקרקע והתרסק במתחם חנייה השוכן בין שני מבנים מסחריים. כתוצאה מעצמת ההתרסקות ומשריפת הענק שפרצה - עלו באש גם מספר כלי רכב שחנו בסמוך. לוחמי האש שהגיעו במהירות למקום נאלצו להתמודד עם שרפה מורכבת במקביל לטיפול בנפגעים, כאשר הלהבות במסוק ובכלי הרכב כובו כעבור זמן קצר, אך כוחות החירום וההצלה המשיכו לפעול בזירה שעות ארוכות לאחר מכן.

הדרמה הקשה זלגה באופן ישיר גם אל מסכי הטלוויזיה, כאשר מגישת החדשות הוותיקה של התחנה, קולין ויליאמס, ניסתה לדווח על האירוע ופרצה בבכי במהלך השידור. תוך כדי דיווח על נסיבות האסון בשידור, אמרה ויליאמס בקול חנוק ממעצבים: "איבדנו קשר עם האנשים שלנו".

חקירת נסיבות ההתרסקות תתנהל על ידי המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה, NTSB, ורשות התעופה הפדרלית, FAA.