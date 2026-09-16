עזרו לנו להציל את בנות ישראל

למרות הסנקציות שהוטלו על הארגון מצד בריטניה, אנשי להב"ה מדגישים כי הפעילות להצלת בנות ישראל נמשכת ללא הפסקה.

הסרטון החדש, שנוצר באמצעות AI ומבוסס על מקרה אמיתי מהשבועות האחרונים, מביא את סיפורה של "שרה" - צעירה שחיה הרחק מביתה וממשפחתה. רגע אחד קטן עורר בה מחדש את הזיכרונות: היא ראתה רימונים וקרני איל, ואלה הזכירו לה את בית אביה, את חגי תשרי ואת קול השופר.

ביום הדין הזה - אל תשאירו אותן לבד. היו שותפים. עזרו לנו להחזיר עוד בת הביתה>>>

הגעגוע שהתעורר הפך לפנייה לעזרה - ומשם החל המסע שלה בחזרה.

בארגון להב"ה מספרים כי בכל כמה שעות מתקבלת במוקד פנייה נוספת של אישה או נערה המבקשת סיוע, ליווי ולעיתים גם חילוץ מיידי.

"ברוך ה', דווקא השבוע אנחנו פותחים דירה נוספת עבור בנות ישראל הזקוקות לבית בטוח, לליווי ולדרך חדשה", אומרים בארגון. "אבל כדי שנוכל לפתוח את הדלת לעוד בת שמבקשת לחזור הביתה - אנחנו חייבים את העזרה של עם ישראל".

לקראת יום הכיפורים קוראים בארגון לציבור להיות שותף במצווה הגדולה של פדיון שבויים והצלת נפשות.

"כל תרומה יכולה להיות ההבדל בין בת שנשארת לבדה בכפר - לבין בת שמקבלת הזדמנות להתחיל מחדש. כפי שלימדונו רבותינו: מי שמסייע לבניו ובנותיו של הקב"ה, זוכה לסייעתא דשמיא עבור בניו שלו".

בארגון מסכמים בקריאה לציבור:

ביום הדין הזה - אל תשאירו אותן לבד. היו שותפים. עזרו לנו להחזיר עוד בת הביתה>>>