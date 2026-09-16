שר הביטחון ישראל כ"ץ מגיב הבוקר (רביעי) לדברים שכתב יו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר מיד לאחר חיסולו של מח"ט רפיח בעזה.

וינטר כתב: " 3 שנים של מלחמה, 5 אוגדות שנלחמו בעזה, ועדיין יש מח"ט לרפיח? עדיין יש חטיבת רפיח?".

שר הביטחון השיב: "וינטר אתה לא מעודכן. רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים, וצה"ל יושב בקו הצהוב בעשרות מוצבים, מקיף את ה-30% הנותרים מכל הכיוונים באזור ביטחון חסר תקדים שמגן על תושבי היישובים הישראלים ומחסל מידי שבוע מחבלים רבים ומסיר איומים. כל זה במסגרת "הפסקת אש" שנקבעה והובילה לשחרור כל החטופים, ערך נעלה לכל הישראלים, תוך התחייבות ארה"ב והמדינות המלוות לפרק את החמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות".

כ"ץ הישווה את גישת הניתוח הביטחוני של וינטר לזו של גורמים לשעבר במערכת הביטחון. "הביקורת המסולפת שלך נגד הממשלה וצה"ל דומה מאוד לזו של כל הלשעברים יושבי האולפנים, בעלי התפיסה הביטחונית המיושנת, שמתעלמים מהעובדות ומההישגים הגדולים באיראן, בעזה, בלבנון ובסוריה - כדי לתקוף את הממשלה. עם ישראל לא זקוק לעוד מהמוצר הזה - וזה מדאיג מאוד ביחס לתרחישים עתידיים", סיכם.

וינטר הגיב: "הרבה מאוד הישגים היו ויש במלחמה הזו. הכרעה אין. גירה מרצון אין. קראת לי להקים את מנהלת ההגירה. זה התפקיד היחיד שהוצע לי והסכמתי לו ישר. כי באמת האמנתי ואני מאמין שאין הכרעה בלי הגירה מרצון. אבל, דרשתי סמכויות, אמיתיות. הגשתי לך תוכנית מפורטת כיצד יש לבצע. ברחת. מנהלת הקמת, הגירה לא עשית ואפילו לא התחלת. היה לך צ'ק פתוח מהממשל האמריקאי וזרקת אותו לפח.

בינתיים, לצד ההישגים, אתה בונה מגנומטרים כדי לתספק את חמאס. אתה מעביר מאות רבות של משאיות אספקה לחמאס כל יום. אותו חמאס שרצח וטבח ואנס אותנו בשבעה באוקטובר", הוסיף.

"אדוני שר הביטחון, שלוש שנים אחרי ה 7.10 ועדיין לא נתת את ההנחייה לחסל את חמאס? יש מחבלים חיים בעזה שאנסו ורצחו בתוך מדינת ישראל ואתה מתגאה שצהל ערוך? הגיע הזמן לצאת מהקונספציה ולהכריע", דברי וינטר.