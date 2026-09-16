בימים שבין כסה לעשור - ימים שבהם הלב היהודי מחפש עוגן, פיוס והתחדשות - הפך כנס "תשובה מאהבה" המסורתי של בית המדרש 'מכון מאיר' למוקד של עוצמה רוחנית ולאומית המחברת לבבות שקשה להישאר אדיש מולו.

עבור עם ישראל, השנה החולפת הייתה רצופת מבחנים, גבורה עילאית לצד כאב עמוק, ומאבק בלתי מתפשר על קיומנו. לכך נוספת התקופה הנוכחית, שבה החברה הישראלית ניצבת שוב בפני מערכת בחירות - מציאות המביאה עמה לעיתים קרובות רוחות של ויכוח, קיטוב וחיכוך פוליטי. דווקא בתוך הרעש הזה, כנס "תשובה מאהבה" מרחף מעל כל זה: להביט אל שורש הנשמה המשותף ולהתעלות מעל למחיצות הזמניות.

בית ומשפחה של אהבה ואמונה

לאורך כל השנה פועל מכון מאיר כחלוץ בתחום קירוב הלבבות, שיבת בנים אל אדמתם ותורת ארץ ישראל. בית המדרש בירושלים אינו רק מוסד לימודי; הוא פעימת לב שקטה שפועלת יום-יום, שעה-שעה, למען שבים מכל רקע, עולים מכל קצוות תבל וקהלים המחפשים משמעות.

רוח זו - שנזרעה על יסודות משנתו של מרן הרב קוק ז"ל ובנו הרב צבי יהודה ז"ל - הורגשה בכל פינה באולמות הכנס. הציבור שמילא את היציעים עד אפס מקום שיקף פסיפס ישראלי חי: מילואימניקים ששבו מקווי החזית, בני ישיבות, צעירים בתחילת דרכם התורנית, בעלי תשובה ותיקים ומשפחות שלמות, שבאו לשוב אל אביהם שבשמים.

'שבים אליך בכל לב'

החל מהבוקר גדשו ההמונים את האולמות. במושב הבוקר בלטו רבני מכון מאיר, הרב ראובן פיירמן, הרב אורי שרקי, הרב אייל ורד, הרב יובל מיטלמן, יחד עם הרב אהד תירוש והרב פרץ איינהורן. בנוסף לרבנים, סיוון רהב מאיר והרבנית רחל בזק מסרו שיעור לימי התשובה.

כל שיעור הביא ביטוי ייחודי ומעורר למושג תשובה בדורינו, בחיי היומיום, מהנקודות מבט שכל אחד ואחת מאיתנו נפגשים בהם באופן פרטי ובמקביל בתוך תהליך התשובה המורגש באומה כולה.

תשובה מאהבה, אומר לנו ראש מכון מאיר, הרב דב ביגון 'זו אמירה המכוונת אותנו להבנת מושג התשובה. לאן שבים? תשוב לעצמך. תתחבר לחיי הנצח, לחיים עם משמעות, תשובה היא לא נגמרת בקיום המצוות, אלא איך אתה חי והאם אתה מבין שאתה חלק משהו גדול'. ממשיך הרב ביגון "לפני 27 שנים מושג 'תשובה מאהבה' הופיע רק בספרי הרב קוק זצ"ל, היום בזכות פעילות מכון מאיר, דרכו של הרב ז"ל מגיעה לכל מרחבי החברה הישראלית וכולם מתחברים לדרך הזו של תשובה מאהבה".

לפני יום כיפור. היו שותפים להפצת תורה באהבה ובאמונה. תרמו כאן>>>

העצרת המרכזית: מבנייני האומה ללב האומה

האירוע הגיע לשיאו בעצרת המרכזית המרוממת והמרגשת בה התכנסו הרב דב ביגון, רבה של צפת הרב שמואל אליהו, הרב הראשל"צ והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, הראשל"צ הרב משה שלמה עמאר ברכו וחיזקו את המשתתפים לקראת יום כיפור. הרבנים חיזקו את הציבור, קראו להרבות שלום ואחווה, וחידדו את כוחה של התשובה הנובעת מתוך עומק הלב באהבה לה', לתורה ולכל יחיד ויחיד בישראל.

הרב משה שלמה עמאר צילום: מכון מאיר

יוצאים ליום כיפור עם אור בעיניים

כנס תשובה מאהבה הוא לא עוד אירוע בלוח השנה היהודי, הוא עמדת טעינה ציבורית לכל השנה, למשתתפים שנכחו באירוע ולמאות אלפים המחוברים למכון מאיר בדרכו, בתורתו בבתי המדרש ובאתרי המדיה לאורך השנה.

השנה הגיעו למעלה מ-2500 גברים ונשים להתמלא ב'אהבה ואמונה', תורה שכולם צמאים לה כמו מים קרים לנפש עייפה. אנחנו בתקופת בחירות וקל להבחין שהבוחרים להשתתף בכנס המרגש לפני יום כיפור, בחרו לשוב ללב, לשוב לעצמם ולהתחבר באחדות.

"כל העמים תקעו כף - כולם רואים את ישועת ה' וברכתו על עם ישראל", כך הרב שמואל אליהו בדבריו, "אנחנו כלכלה חזקה וחייבים רוח גדולה וחדשה, זה מכון מאיר שמפיץ אהבה ואמונה".

הרב שמואל אליהו והרב דב ביגון צילום: מכון מאיר

"בצבא אין מפלגות, יש פלוגות. אין מחלוקות - יש מחלקות", אומר לנו הרב פרץ איינהורן מדוברי הכנס "כך בכנס תשובה מאהבה של מכון מאיר, שזכיתי להיות בוגר של המכון, כולם יחד באהבה".

הראשל"צ והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שאף הוא השתתף בכנס אמר, "אני זוכר בהיותי נער את התקופה שאנשים חיפשו דרך לתורה ולא היה בנמצא ומורנו הרב דב ביגון היה החלוץ שהקים את מכון מאיר שנתן מענה לכל מבקשי ה' שחיפשו את דרכם אל היהדות".

עם קיפולים האחרונים לכנס תפסנו את אייל פינס מנכ"ל מכון מאיר לשמוע איך הוא מסכם את הכנס. "מרגש ומדהים! כל שנה אנחנו רואים שכמות האנשים גדלה. זו זכות אישית ולאומית להיות שותף בכנס כזה, רבש"ע בוחר בעמו ישראל באהבה ובמכון מאיר בוחרים בדרך ה', בוחרים באהבה ובאמונה. משמח ונותן כח לראות את המשתתפים עוברים משיעור לשיעור עם חיוך על הפנים ומחזירים אהבה".

לפני יום כיפור. היו שותפים להפצת תורה באהבה ובאמונה. תרמו כאן>>>