בית משפט בניו יורק גזר 90 ימי מאסר בלבד על יחיא אמין, תושב העיר שהורשע בתקיפת תייר ישראלי ממניע אנטישמי בלב מנהטן.

גזר הדין המקל הושג במסגרת הסדר טיעון, שבו הודה אמין בחודש מרץ האחרון, בעבירה של תקיפה מדרגה שלישית כפשע שנאה. בנוסף לתקופת המאסר הקצרה, נקבע כי הנאשם יהיה נתון לחמש שנות מבחן לאחר שחרורו מבית הכלא.

מכתב האישום עולה כי התקרית הקשה התרחשה ב-18 באוקטובר 2023, כחודש לאחר פרוץ המלחמה וטבח שבעה באוקטובר. תייר ישראלי בן 23 צעד באזור טיימס סקוור יחד עם ארבעה מחבריו, כאשר כל חברי הקבוצה חבשו כיפות לראשם. אמין הבחין בחבורה והחל לעקוב אחריה באופן מאיים במשך כעשר דקות תוך הטרדה בלתי פוסקת.

לאורך הדרך תקף אמין את הצעירים בקריאות אנטישמיות קשות ומסיתות ובין היתר צעק "חמאס צריך להרוג עוד אנשים מהעם שלכם", "שאללה יהרוג את כל היהודים" ו"כל היהודים צריכים למות".

הצעירים הישראלים ניסו לחמוק ממנו, דיווחו על המתרחש למאבטח מקומי ועשו את דרכם לעבר תחנת הרכבת כדי לעזוב את המקום. אולם אמין המשיך ללכת בעקבותיהם, איים עליהם ואמר: "אני רוצה להרוג אתכם בגלל עזה".

בשלב מסוים התקרב אמין מאחור לאחד מחברי הקבוצה והנחית אגרוף בעוצמה בחלקו האחורי של ראשו. הקורבן נפצע באורח קל ונזקק לטיפול רפואי.

לאחר התקיפה הפיזית ניסה אמין להימלט מהזירה, אך חבריו של הצעיר שנפגע דלקו בעקבותיו. שוטר ששהה בסמוך הצטרף למרדף והצליח לעצור את החשוד. גם בעת שהיה כבול באזיקים והובל לחקירה, המשיך אמין להפגין שנאה וצעק: "אלוהים יהרוג את כל היהודים".