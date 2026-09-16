ראשי רשויות בדואיות בצפון שנועדו אתמול (שלישי) עם יו"ר מפלגת "ישר!" טענו כי גדי איזנקוט הבטיח להם שיצרף את רע"ם לממשלה הבאה, כך נחשף בחדשות 12.

מואיד אל-היב, ראש מועצת טובא-זנגרייה, שנכח בפגישה עם איזנקוט, אמר בריאיון לרדיו נאס: "איזנקוט אמר לראשי הרשויות בפגישה שהוא לא מתכוון לצרף את סמוטריץ' ובן גביר לממשלתו, וכי מתקיימים מגעים עם רע"ם וכי יפעל לצרפה לממשלה הבאה בראשותו".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בחשבון ה-X שלו: "אל תגידו שלא ידעתם: איזנקוט יקים ממשלת שמאל עם יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות".

השר יואב קיש הוסיף "איזנקוט יקים ממשלה בתמיכת מפלגת האחים המוסלמים".

יוסף חדאד, מועמד מפלגת "עמך ישראל" הגיב: "אחרי טבח השבעה באוקטובר שארגון הטרור חמאס עשה בנו, אחרי הזוועות הקשות, משפחות שנשרפו למוות, נערות שנאנסו בביתן, הורים שצפו בילדיהם בסלון ביתם עוברים עינוי עד מותם - אחרי כל זה ואשכרה רוצים להקים פה ממשלה עם אנשים שלא מוכנים לקרוא לחמאס ארגון טרור? זו הזייה מארץ ההזיות".

במפלגת ישר דחו את הפרסום. "שקר וכזב. הדברים לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה. עמדת ישר! בנושא ברורה וחד-משמעית. שותפות בממשלה תתאפשר רק עם מפלגות שעומדות בשלושת עקרונות היסוד הידועים ומוכרים לציבור: הכרה בערכי מגילת העצמאות, הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ושירות לכל.

כמו כן הדגשנו גם את העובדה שמפלגות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור אשר על מדינת ישראל החובה להשמידו, לא יהיו חלק בממשלה שנקים", הוסיפו במפלגה.