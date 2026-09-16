מפקדת בכירה בשב"כ התגוררה בקיבוץ על גבול עזה ב-7 באוקטובר - והיה חשש כבד שתיפול בשבי חמאס, כך ייחשף הערב (רביעי) לראשונה בראיון עימה בקשת 12.

הבכירה נחשפת בפנים גלויות ומתארת את הרגע בו הבינה את מצבה. "אם אני נופלת בשבי, ברור לכולם שצריך להרוג אותי".

בסרט משתתפים מספר בכירים בשב"כ, ובהם לוחם פעיל בצוות טקילה, שתיאר את ההחלטה לגבי תיעדוף החילוץ ברגעים הקשים בהם שרר כאוס.

"ברור לנו שצריך להוציא אותה מוקדם ככל שניתן ואסור שהיא תיפול בידיים של חמאס. כמות הידע שהיא מחזיקה היא כזו שאסור שתגיע אליהם. לפני שהולכים ומחלצים אותה, קודם כול צריך ללכת ולחלץ את המשפחות שאנחנו יודעים שנלחמות מול מחבלים על הידית של הממ"ד", אומר הלוחם.

ראש מרחב דרום בשב"כ לשעבר סיפר על חשיבותה של המפקדת הבכירה. "בהיבטים שלה זה כמו שרח"ט באמ"ן נחטף. אתה רואה סיטואציה שרח"ט באמ"ן נחטף? מי ייתן לזה לקרות? רמת הידע שיש לו, ההיכרות, האינטימיות שלו עם הרבה מאוד דברים. זה נזק גדול".