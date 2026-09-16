האם נחשפו הרחובות העתיקים ביותר ברמת גן?מתחם בן כ־1,300 שנה התגלה ליד אצטדיון וינטר

תגלית ארכיאולוגית יוצאת דופן נחשפה בחודשים האחרונים במהלך חפירות שביצעה רשות העתיקות בחניון אצטדיון וינטר ברמת גן.

בחפירות, שנערכו כחלק מהכשרת השטח להקמת מסוף אוטובוסים נרחב על ידי חברת נתיבי איילון, נחשף מתחם תעשייתי ומסחרי מתוכנן ומאורגן יחיד מסוגו, המתוארך כבן 1,300 שנה.

במהלך העבודות באתר חשפו הארכיאולוגים מכלול בנוי לתלפיות הכולל רחובות ישרים ומצטלבים, שלצידם נבנתה סדרת חדרים אשר שימשו כחנויות או כמחסנים. בנוסף לכך, נחשפו במקום מתקני תעשייה מטויחים וכבשני יוצר.

מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות, ד"ר יואב ארבל וליאור ראוכברגר, ציינו כי השלב העיקרי באתר תוכנן מראש לפרטי פרטים בידי מהנדסים, ונבנה בידיעת השלטונות האזוריים ואולי אף ביוזמתם ובמימונם, בסמוך לדרך הראשית שקישרה בין יפו, רמלה וירושלים.

האתר, שהוקם במאה ה-7 או ה-8 לספירה בתקופות האומיית והעבאסית, פעל כמרכז מסחר ותעשייה תוסס במשך כ-150 שנה בטרם ננטש בנסיבות שאינן ידועות. במאה ה-10 לספירה, יושב האתר מחדש והפך ליישוב מגורים שבו הותקנו בתי מגורים, מתקני ייצור וטאבונים רבים. בסופו של דבר, בשלהי המאה ה-11, שזמן קצר לפני הכיבוש הצלבני, נעזב המקום כליל ולא יושב עוד.

נר שמן שנחשף בחפירה ברמת גן צילום: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות

לצד שרידי הבנייה המרשימים, נחשף באתר עושר רב של ממצאים קטנים המלמדים על עשירות הכלכלה והמסחר בתקופה זו. בין היתר נמצאו עשרות כלי חרס ונרות שמן שלמים, כלי שולחן וכלי איפור מברונזה, ראשי מכושים, מגל ומסמרים מברזל, עשרות מטבעות וכמות גדולה של שברי כלי חרס וזכוכית. עם זאת, בחפירות לא התגלו ממצאים ספציפיים המצביעים בבירור על זהותם האתנית או הדתית של התושבים.

שר המורשת, עמיחי אליהו, התייחס לגילוי ואמר: "גילוי ממצאים קדומים בשכונת מגורים ברמת גן בצמוד לאצטדיון ותיק ומוכר, מוכיחים שוב את העושר ההיסטורי והארכיאולוגי במדינת ישראל, בה בכל מקום עשויים להפתח אלינו חלונות מרתקים אל תקופות רחוקות בעבר".