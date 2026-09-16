עו"ד גיא בוסי

בג"ץ דחה הבוקר (רביעי) את עתירת מפלגת ש"ס נגד החלטת היועמ"שית למנוע את קיום כנס הזיכרון הממלכתי לרב עובדיה יוסף - בשל הקרבה לבחירות.

עורך דין גיא בוסי, שייצג את ש"ס בדיון, טען כי "היועמ"שית עשתה הכול כדי לשים מקלות בגלגלים לקיום הילולת מרן. ההוראה הדרקונית שלה, שרמסה חוק מפורש של הכנסת ואסרה את קיום כנס הזיכרון, הביאה בפועל לביטולו. זו התנכלות מכוונת ושיטתית נגד הציבור האמוני ונגד מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בפרט".

בסיום הדיון שוחח בוסי עם ערוץ 7. "בניגוד למה שאמר נציג היועמש"ית - היא יצאה למסע צלב נגד מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף והיא לא תצליח. בתי הכנסת המלאים בחודש תשרי הם ההוכחה שניסיון ההשמדה של מורשת מרן - לא יצלח", אמר.

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב: "הלב כואב. מיליון איש צעדו אחר מיטתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, מיליון איש, מכל העדות והחוגים, שבכו על רבם ומורה דרכם, והיום שופטי בג"ץ, באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים, נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו.

זו לא פגיעה בש"ס, אלא בציבור מסורתי ואמוני עצום, שמורשתו וגדולי התורה שלו זוכים שוב ליחס מתנשא ומפלה. ההחלטה הזו רק מחזקת את נחישותנו לתקן מן היסוד את מערכת המשפט ולהחזיר את הכוח לעם ולנבחריו. את מורשת מרן לא בג"ץ ולא היועמ"שית יצליחו לעצור. היא חיה בלבבות של מיליונים ותמשיך להאיר לדורות", דברי דרעי.

ח"כ ארז מלול

ח"כ ארז מלול הוסיף: "אנחנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה, ימי אחדות ופיוס, ובמקום לפייס ההחלטה של היועצת המשפטית המודחת גורמת לפילוג וקרע בעם".

לדבריו "אין שום חשש לתעמולת בחירות בהילולת מרן. מרן מסמל אחדות, ידע עצום בתורה, הנהגה ומסירות למען עם ישראל. היא תבטל גם את הסליחות בכותל כי זה מזכיר לה את מרן ויש חשש לתעמולה פוליטית? הרי זה לא ייתכן. ההחלטה הזאת היא לא חוקתית, היא לא משפטית, וחייבים לבטל אותה".

ח"כ מיכאל מלכיאלי

ח"כ מיכאל מלכיאלי תקף את השופטים. "הרדיפה של היועמ"שית שממשיכה גם במסדרונות בית המשפט שלא מוכנים שנציין את זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף כמו שצריך. בית המשפט רוצה לכבות את הנר של הרב עובדיה. היועמ"שית לא יכולה לסבול את מדינת ישראל כמדינה של העם היהודי, עם מסורת ישראל וזהות יהודית. אנחנו לא נשתוק ואלפי הילולות יתקיימו בכל בתי כנסת ובכל עיר".