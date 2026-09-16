נכדו של הרב יוסף, סמ"ר (במיל') יהונתן יוסף

יהונתן יוסף, נכדו של לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שוחח עם ערוץ 7, בעקבות פסיקת בג"ץ אשר דחתה את עתירת מפלגת ש"ס נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה למנוע את קיומו של כנס הזיכרון הממלכתי לסבו.

הוא מחה על העברת כובד המשקל והסמכויות מהדרג הנבחר אל הדרג המשפטי, וציין את הפגיעה ברגשותיהם של בני המשפחה וכלל מוקירי זכרו. "אנחנו יודעים שבמדינת ישראל כל מערכת בחירות מתקיימת בחודש חשוון. אז מה? אז ניקח שנים רבות קדימה ונפר חוק שהכנסת חוקקה - ונאמר שהרב עובדיה הוא רק דמות פוליטית? הרי הרב עובדיה היה חתן פרס ישראל. הוא תרם למדינת ישראל כל כך הרבה ולצייר אותו כאדם פוליטי - זה עוול. הייתי מבין אם היא הייתה רוצה לפקח על התכנים או מנסה להגיע לפשרה. לבוא ולקחת מהרשות המחוקקת את הכוח שלה ולהעביר אותו ליועצת המשפטית לממשלה - זה בעייתי".

יוסף הזכיר כי סבו היה דמות מאחדת וכעת יש ניסיון להשתמש בו לשם פילוג. "הרב היה סבא אהוב, שזכינו להיות אצלו ולדבוק בשולי גלימתו. אנחנו כואבים את לכתו, מתרפקים על זכרונו וכואבים על כך שלוקחים את זה מאיתנו. שזכרו הפך לנושא שנוי במחלוקת. למה? הרי הרב עובדיה לא היה שנוי במחלוקת. מי שביקר בבית של הרב, ראה שהוא קיבל את כולם - בלי הבדלים".

כמי שמאחוריו למעלה מאלף ימי מילואים במלחמה, חושב יוסף, שהתקשורת אינה מסקרת באופן הוגן את הציבור החרדי בהקשר של שירות צבאי. "את הדברים הטובים שיש בציבור החרדי לא טורחים לסקר. מתחילת המלחמה ועד היום, כ-40 נכדים, נינים ונינות של הרב עובדיה יוסף, משרתים בגופים ביטחוניים שאי אפשר להרחיב עליהם את הדיבור. אבל את זה לא יבליטו".

בסיום דבריו התייחס יוסף לסוגיית גיוס בני הישיבות והצורך בהידברות מכבדת שתמנע שיח אלים וקיצוני משני הצדדים. "יש לנו את המורשת של הרב עובדיה שאמר שמי שלומד לא מתגייס. אני חושב שרוב האנשים, בימים שאין הסתה, חושבים כך. הציבור החרדי נמצא במד"א, באיחוד הצלה, בשירותי הכבאות והוא יכול להיות גם בצבא עם ההתאמות הנכונות. עכשיו אי אפשר לדבר כי הכול מתנהל בצעקות. אני מזכיר לעם ישראל, שכל מי שרץ על הדגל של גיוס חרדים, לא גייס אף אחד. יש לי חברים שחזרו לצבא מפטור - שנתן להם יאיר לפיד.

שימו את ההסתה והקיצוניות משני הצדדים בצד. אם מישהו היה מנסה לגייס אותי בכוח כנראה שהוא לא היה מצליח. יש דרך נכונה לעשות את זה באופן שהחייל החרדי ישמור על מורשת בית אבא", הוא מסכם.