צורית פניגשטיין ליוצרי "נז"א": "זה הנזק האמיתי" צילום: דוברות

צורית פניגשטיין, אימו של סמ"ר מעוז הי"ד שנפל בעזה וחברת הנהלת פורום הגבורה, הגיבה היום (רביעי) לזכיית הסרט 'נז"א' בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים בוונציה.

לדברי פניגשטיין, המונח "נזק אגבי" מקבל מבחינתה משמעות אחרת לחלוטין כאשר מדובר בבנה, שנפל במהלך הלחימה בג'באליה.

"הנפילה של הבן שלי היא הנזק האגבי האמיתי", מסבירה פניגשטיין. "מעוז והחברים שלו היו במקום שהיה אמור להיות סטרילי ופנוי בכלל מאוכלוסייה, אבל בכל זאת כשהם ראו תנועה חשודה והזעיקו זיק עשו את הבירור לראות שלא פוגעים בחפים מפשע. ולקח הרבה זמן עד שהגיע הזיק המיוחל וכשהגיע הזיק זה כבר היה מאוחר מדי כבר. צלף, פגע בבן שלי. אם מדברים על נזק אגבי זה הנזק אגבי האמיתי".

"אני רוצה להגיד לחיילי צה"ל שאנחנו מאחוריכם אתם הגיבורים שלנו. אין לנו קיום בלעדיכם, ואתם לוחמים במלחמה הכי צודקת שיש אז תעשו חייל ואנחנו מאחוריכם", הוסיפה.