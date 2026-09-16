סערה פנימית חריפה מטלטלת את עיריית בני ברק בתקופת החגים: שורת הנחיות דרמטיות ששיגר אגף משאבי אנוש לעובדי העיריה הכניסה את המערכת העירונית לסחרור חסר תקדים ומאיימת להידרדר לסכסוך עבודה רשמי.

לפי ההנחיות החדשות - שגובשו בעקבות תביעות התייעלות וקיצוצי תקציב נוקשים שהנחית משרד הפנים - הנהלת העירייה הגבילה באופן דרסטי את מכסת השעות הנוספות לעד שלוש שעות ביום בלבד - וגם זאת בהתניה של אישור מוקדם.

במקביל, הוקפאה כמעט לחלוטין האפשרות לעבוד בימי שישי, והוטל מהדק בקרה חסר תקדים על דיווחי הנוכחות וההחתמות הידניות.

במערכת העירונית מבהירים כי מדובר במכת מחץ עבור עובדי השטח והדרגים הזוטרים, שהסתמכו על תוספות אלו כחלק בלתי נפרד מפרנסתם הבסיסית.

בתגובה לצעדים החד-צדדיים, שיגרו יו"ר ועד העובדים נחמיה שקדי ומ"מ היו"ר ריקי שימל מכתב אזהרה חריף במיוחד להנהלת העירייה.

בוועד מבהירים כי לא יאפשרו לפגוע בזכויות המוקנות של העובדים ומזהירים מפני צעדים ארגוניים ושיבושים מיידיים.

"אנחנו מבינים את האתגרים הכלכליים שעומדים בפני הרשות, אך עובדי העירייה אינם יכולים להפוך לכתובת האוטומטית לקיצוצים בכל פעם שנוצר גירעון", תקפו בוועד.

"הגזירות הללו פוגעות בראש ובראשונה בעובדים בעלי השכר הצנוע, שעבורם השעות הנוספות והעבודה בימי שישי הן החמצן הכלכלי שמביא אוכל הביתה. אם הנהלת העירייה תמשיך לצעוד במסלול החד-צדדי ללא הידברות, לא נהסס להשבית את השירותים ולהגיע לערכאות משפטיות".

בקרב אלפי עובדי העירייה הרוחות סוערות, והתחושה בשטח היא של קיפוח מתמשך. "בסופו של דבר, מי שסופג את המכה הם לא הבכירים בקומה של ראש העירייה שמרוויחים משכורות עתק, אלא העובדים הפשוטים מן השורה שנותנים את הנשמה בחום ובגשם", אמרו היום גורמים בעירייה.

כעת נשואות העיניים להנהלת העירייה, בניסיון לראות אם תשב לשולחן המו"מ להרגעת הרוחות, או שתושבי העיר יתעוררו בימים הקרובים לשירותים עירוניים משובשים.