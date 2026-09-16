לקראת הימים הנוראים נוהגים שומרי מצוות רבים לבדוק את כשרות מזוזות בתיהם וזוגות התפילין שברשותם.

אתמול נחשפו באשדוד נתונים מדאיגים לגבי תקינות המזוזות והתפילין בבתי תושבים רבים.

על פי המועצה הדתית המקומית, מבצע בדיקה יסודי ומסובסד שיוזמת המועצה הדתית בעיר בראשות הרב עובדיה דהן, החל מראש חודש אלול, הוביל לבדיקה של מאות זוגות תפילין ומאות מזוזות - אשר בחלקן נתגלו פסולים הלכתיים חמורים ביותר.

הבדיקות נערכות במכון הלכתי מוסמך באמצעות מערך כפול: בדיקה ידנית מדוקדקת על ידי בודקים מוסמכים, לצד סריקה ממוחשבת המתחקה אחר שרביטי האותיות.

מתוצאות הבדיקות שהצטברו בשבועות האחרונים עולה כי בבתים רבים נקבעו מזוזות שבהן נמחקו מילים של ממש או שהאותיות בהן התפרקו מהקלף.

במועצה הדתית מסבירים כי מרבית הנזקים נגרמו מגורמים סביבתיים: חשיפת התפילין לחום כבד (כדוגמת השארתם בכלי רכב שבהם הטמפרטורה נוסקת לכ-60 מעלות), או חדירת מים ורטיבות לתוך בית המזוזה בעת שטיפת המשקופים וניקיונות החג.

רב העיר אשדוד, הרב רבי חיים שמעון פינטו, שבחן מקרוב את הפרשיות הפסולות שהוצגו בפניו, הביע כאב על הממצאים אך שירטט את חשיבות המהלך.

"בזכות הבדיקות הקפדניות הללו ניצלו תושבים מברכות לבטלה ומביטול מצוות עשה", אמר. לנוכח ממדי הפסילות והביקוש, הורה הרב פינטו להאריך את המבצע בחודש נוסף, עד לאחר תקופת החגים.

יו"ר המועצה הדתית, הרב עובדיה דהן, חידד את הסטנדרט המופעל במבצע: "קבענו כלל ברזל - 99 אחוז כשר הוא 100 אחוז פסול. בדיוק כמו בבטיחות, גם בהלכה אין מקום לערך מקורב". כדי לאפשר לכל בית לבדוק את תשמישי הקדושה, בדיקת הקלף עצמה מבוצעת ללא עלות, בעוד שפתיחת וסגירת התפילין מסובסדת במימון של מעל 50% (100 שקלים בלבד), ובדיקת מזוזה עומדת על עשרה שקלים בלבד.