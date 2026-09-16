הכאוס בתחבורה הציבורית עולה מדרגה

המשבר המתמשך בתחבורה הציבורית ביהודה, שומרון ובית שמש הגיע הבוקר (רביעי) לנקודת רתיחה. שבעה ראשי רשויות התייצבו בפתח משרד התחבורה בירושלים והעבירו מסר חד לשרת התחבורה מירי רגב: אם לא תתערבי באופן מיידי - המאבק רק ילך ויחריף.

לטענת ראשי הרשויות, קריסת השירות של חברת "תנופה" משבשת את חייהם של כחצי מיליון תושבים מדי יום. נסיעות מתבטלות ללא התרעה, אוטובוסים אינם מגיעים לתחנות, ומוקדי השירות אינם מספקים מענה. התוצאה, לדבריהם, היא מציאות בלתי נסבלת שבה אזרחים נותרים חסרי אונים.

את המחאה הובילו ראש העיר בית שמש שמואל גרינברג, ראש העיר אריאל יאיר שטבון, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש המועצה המקומית אלפי מנשה שי רוזנצווייג, ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ, ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק וראש מועצת עמנואל אליהו גפני.

מאחורי המספרים מסתתרת מציאות יומיומית קשה: עובדים מאחרים למקומות עבודתם, תלמידים וסטודנטים מתקשים להגיע ללימודים, מטופלים מפספסים תורים רפואיים, וחיילי צה"ל נותרים ללא דרך סדירה להגיע לבסיסיהם. לטענת ראשי הרשויות, גם לאחר שמשרד התחבורה העניק לחברת ההפעלה שורת הקלות כדי לסייע לה לעמוד בהתחייבויותיה, השירות המשיך להידרדר.

"אי אפשר להשלים עם מצב שבו תושבי בית שמש הופכים לבני ערובה של חברת תחבורה", אמר ראש העיר שמואל גרינברג. "כשאוטובוסים אינם מגיעים ותושבים עומדים בתחנות בלי לדעת אם ומתי יגיעו ליעדם - זה כבר לא כשל נקודתי, אלא כאוס תחבורתי. האחריות לעצור את המצב מוטלת על משרד התחבורה".

גם ראש העיר אריאל, יאיר שטבון, תקף בחריפות את התנהלות המשרד. "תושבי יהודה ושומרון אינם הפקר. משפחות, עובדים, חולים וחיילים משלמים מדי יום את מחיר הכישלון המתמשך. משרד התחבורה מכיר היטב את המשבר, אבל בשטח דבר לא משתנה. אם לא יוצג פתרון מיידי - נחריף את המאבק".

ראש מועצת קרני שומרון, יהונתן קוזניץ, הוסיף כי "התחבורה הציבורית באזור נמצאת בקריסה מוחלטת. גם לאחר ההקלות שניתנו לחברה, היא אינה מצליחה לספק אפילו את השירות הבסיסי ביותר. אי אפשר להמשיך במצב שבו מאות אלפי אזרחים יוצאים מהבית בלי לדעת אם בכלל יצליחו להגיע ליעדם".

ראשי הרשויות הבהירו כי מבחינתם הזמן להבטחות הסתיים. הם דורשים ממשרד התחבורה להציג פתרון מיידי למשבר, ואם יהיה צורך - גם להחליף את זכיין ההפעלה. לדבריהם, אם לא יחול שינוי מהיר, המאבק הציבורי והארגוני יעלה שלב עד להשבת שירות תחבורה ציבורית אמין, סדיר וראוי לתושבי האזור.