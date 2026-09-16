סרטון הקמפיין של הציונות הדתית ללא קרדיט

הרוחות סוערות בקרב חברי מרכז מפלגת הציונות הדתית בעקבות סרטון שפרסמה המפלגה ובו נראים שופטי בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה נגררים בכוח, לצד הכיתוב "משחררים את החסימה".

לצד חברים שמתחו ביקורת על תוכנו, אחרים הגנו עליו וטענו כי יש להתמקד בתוכנית המפלגה לשינוי מערכת המשפט. אחד מחברי המרכז אמר לערוץ 7 כי מדובר ב"סרטון לא מאחד". לדבריו, "זה זיעזע אותי, הזכיר לי את הסרטון בינה מלאכותית בו הורידו את הכיסוי ראש ללימור סון ואורית סטרוק".

חבר מרכז אחר הוסיף "מדובר בסרטון שיש בו סימנים של אלימות שלא משקפים את העמדות והערכים של הציונות הדתית".

לצד הביקורת, היו גם חברי מרכז שהביעו תמיכה בסרטון. אחד מהם אמר, "אסור לשכוח שגלי בהרב מיארה שאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורית, אחראית יחד עם השופט עמית לבלאגן הגדול שהיה פה ב-4 שנים האחרונות".

חבר מרכז נוסף ביקש להפחית מחשיבות הסערה סביב הסרטון. "זה רק סרטון בינה מלאכותית כדי לעורר סערה. מה שחשוב זה התוכנית של המפלגה לשינוי מערכת המשפט".

לדבריו, "מי שהשתמש ב-4 שנים האחרונות באלימות פיזית נגד ציבור הימין בישראל ולא רק בסרטונים - זו היועמ"שית ולצידה נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית".

הסרטון עורר סערה גם בקרב נציגים נוספים בציבור הדתי-לאומי. חתן פרס ישראל, מנחם קלמנזון, כתב: "במשך הקדנציה כעסתי גם אני איך הפכו את הדיון הלגיטימי למופע של שנאה והסתה ברחובות והנה הציונות הדתית מוציאה סרטון כזה, מיותר מכאיב ומכעיס. ולא, לא מעניין מי התחיל. למה? גם כי אנחנו כבר אלא בגן, ובעיקר כי את המחירים של המחלוקת שלמתי בריבית דריבית, בגוף, בנפש, באח, בבן דוד, בחברים. האם בשביל זה יצאנו לשלוש שנים של מילואים? בשביל לחזור לאותה נקודה של שנאה?".

הרב אברהם סתיו כתב כי "הביקורת על מערכת המשפט, כמו גם הרצון לערוך בה שינויים, צודקת לעניות דעתי וגם מוסכמת על ציבור גדול. אך הסירטון שבו גוררים באלימות את שופטי בית המשפט העליון מטיל כתם במאבק, ומשדר מסר אלים וכוחני שצובט את הלב ומכווץ את הנפש. האם הרב דרוקמן זצ"ל היה שמח בסירטון כזה? האם הרב אריאל יבדל"א היה מאשר אותו לפרסום?".

העיתונאי עקיבא נוביק הוסיף "מעניין אם בצלאל סמוטריץ' מבין את האירוניה בלשלם כסף כדי להשתלח ביהודים אחרים ערב יום כיפור. מעניין אם זה מזיז לו, או שהוא כל כך מוקף באנשים שאומרים לו "כנס בהם! זה כדאי!" עד שלא עוצר לחשוב אם הוא מוסיף טוב או רע בעם ישראל".