א', המאושפז באיכילוב מזה זמן רב ובשבועות האחרונים ביחידה לשיקום נשימתי, הגיע השבוע לאמירת סליחות בישיבת מעלה אליהו.

בכל שבת מגיעים תלמידי ישיבת מעלה אליהו לבית החולים כדי לערוך קידוש עבור המאושפזים. במהלך אשפוזו הארוך של א' נרקם קשר מיוחד בינו לבין אחד מתלמידי הישיבה שהציע לו קידוש, ומאז הקפיד התלמיד לבקרו מדי שבוע.

לאחרונה הציע התלמיד לא' להצטרף לאמירת הסליחות בישיבה. בשל מצבו המורכב והצורך בליווי צמוד ובציוד רפואי רב, הבקשה נראתה בתחילה דמיונית, אך צוות היחידה לשיקום נשימתי נרתם למימושה.

הודות לשיתוף הפעולה בין הגורמים, הגיע א' לישיבה ואף זכה לקבלת פנים מרגשת. אימו סיפרה, "אין לי מילים לתאר את התרוממות הרוח וההתרגשות שחווינו הבוקר. איזה אנשים נפלאים. מאחלת לכל עם ישראל גמר חתימה טובה".

ד"ר רונן מס, מנהל היחידה לשיקום נשימתי, וד"ר אסף ניני, רופא בכיר ביחידה ומנהל רפואי של המכון לרפואה היפרברית, סיכמו, "ברגע שא' ביקש להגיע לישיבת מעלה אליהו עבדנו יחד איתם כדי להגשים את הבקשה, היה משמח ומרגש מאוד".

התלמיד שליווה את א' סיפר, "התרגשתי מאוד כשהוא ביקש להגיע לסליחות, והיה מדהים לראות את ההתגייסות המשותפת של בית החולים והישיבה להגשים לו את החלום. נמשיך להתפלל לרפואתו".

הרב חיים גנץ, ראש ישיבת מעלה אליהו, אמר, "זכינו הבוקר להתפלל יחד עם א' ולקרוע שערי שמיים עבורו ועבור כל חולי עמו ישראל".