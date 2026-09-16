משרד הבריאות מפרסם הבוקר (רביעי) הודעה על אירוע חריג שהתרחש בחוף האלמוגים באילת, במהלכו שיר בת ה-10, שבילתה במקום עם בני משפחתה, ננשכה בכף רגלה על ידי דג ניבן (מורנה). כתוצאה מהנשיכה העוצמתית נגרמו לילדה חתכים עמוקים במיוחד וקרע מלא בגיד המיישר של הבוהן.

מיד לאחר הפגיעה פונתה הילדה באופן דחוף אל המרכז הרפואי יוספטל בעיר. הצוות הרפואי ביצע שטיפה יסודית של הפצע, העניק טיפול אנטיביוטי ייעודי למניעת זיהומים ימיים מורכבים, והעביר אותה בדחיפות לחדר הניתוחים לצורך ניתוח מורכב לשחזור הגיד הקרוע.

אימה של שיר שחזרה בדאגה את רגעי החרדה והעבירה מסר חד לכלל הנופשים באזור: "האירוע הזה לימד אותנו לקח חשוב. לא נכנסים למים באזורי שוניות בלי נעלי ים, אפילו לא לשנייה אחת".

מנהל מחלקת אורתופדיה במרכז הרפואי יוספטל, ד"ר סרגיי בויקוב, שביצע את ההליך הכירורגי, סיפר "בבדיקה ראינו שהילדה אינה מסוגלת להזיז את הבוהן. בניתוח איתרנו קרע מלא בגיד המיישר ותפרנו אותו כדי למנוע פגיעה תפקודית עתידית. ילדים מתאוששים היטב מפציעות כאלה ואנו מצפים להחלמה מלאה".

מנהל מחלקת הילדים בבית החולים, ד"ר נסיף עאסלה, ציין כי "הניבנים אינם נוהגים לתקוף, אך הסיכון גובר בקרבת סלעים ובשעות הערב. אנו ממליצים למתרחצים לא להתקרב לבעלי חיים ימיים ולהיכנס למים אך ורק עם נעלי ים".