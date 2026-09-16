הרב יעקב אריאל על האתרוגים ממרוקו צילום: באדיבות

הרב יעקב אריאל, מבכירי רבני הציונות הדתית, יוצא בקריאה להעדיף אתרוגים שגדלו בארץ ישראל על פני אתרוגים המיובאים ממרוקו - גם כאשר האתרוג המיובא נראה מהודר ויפה יותר.

בשיחה עם הרב יצחק דביר התייחס הרב אריאל לסוגיית האתרוגים המיובאים ממרוקו ותהה מדוע יש צורך להביא אתרוגים מחו"ל כאשר ניתן לקיים את המצווה באתרוגים שגדלו בארץ ישראל.

"למה צריכים מרוקו? למה?", שאל הרב אריאל. "אם יש לאדם שני אתרוגים, אחד יפה יותר אבל ממרוקו, ואחד פחות יפה - מארץ ישראל. זה שיקול בהידור? כן. למה צריכים מרוקו? למה?".

לדברי הרב אריאל, ארץ הגידול של האתרוג צריכה להיכלל בשיקולים של מי שמבקש לבחור אתרוג מהודר למצוות ארבעת המינים, ולא להתמקד רק ביופיו החיצוני.

הרב אריאל הרחיב את הדברים מעבר לשאלת האתרוג עצמו והסביר כי חג הסוכות כולו קשור באופן עמוק לארץ ישראל. לדבריו, ארבעת המינים מבטאים את שבחה של הארץ ואת הקשר אליה.

"כל הנושא של ארבעת המינים - זה כולו שבחה של ארץ ישראל", אמר הרב אריאל. "אתה מבקש את הגשם בארץ. כל הנושא של חג הסוכות - כולו ארץ ישראל".

בהמשך התריע מפני מצב שבו העיסוק בהידור החיצוני של ארבעת המינים בא על חשבון המשמעות הארץ-ישראלית של החג. "מוציאים את הנשמה של חג הסוכות", אמר. "כל חג הסוכות - זה כולו ארץ ישראל".

דבריו של הרב אריאל מגיעים לאחר שבי"ג באלול פרסם איחוד רבני "תורת הארץ הטובה", שבראשו הוא עומד לצד הרב איסר קלונסקי והרב דוד חי הכהן, מכתב מיוחד הקורא לציבור להעדיף את ארבעת המינים הגדלים בארץ.

"אנו פונים אליכם להסיר את המכשלה הפוגעת בכבודה של ארצנו ובקיום שלם וראוי של מצוות התורה", כתבו הרבנים במכתב. "בשנים האחרונות מרבים להביא לארצנו מאתרוגי חו"ל, בטענה שהם מהודרים, יפים למראה וזולים".

הרבנים כתבו כי דווקא כאשר עומדים זה מול זה אתרוג מארץ ישראל ואתרוג מחו"ל, יש להביא בחשבון את מעלתם של פירות הארץ. "שקר החן והבל היופי", כתבו. "אדרבה - אתרוגי ארץ ישראל גדולים בקדושתם ובמעלתם, כדברי הב"ח שפירות ארץ ישראל יונקים מקדושת השכינה, מה שלעולם לא יתקיים בפירות חו"ל שנקראת בתנ"ך 'אדמה טמאה'".

במכתב הזכירו הרבנים גם את פועלו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בנושא. "מרן הרב קוק זצ"ל, רבה הראשי של ארץ ישראל, נאבק במאמצים גדולים על כך שיעדיפו את אתרוגי ארצנו הטובה על פני אתרוגי חו"ל. ומאז שהתחדש היישוב היהודי בארץ ישראל, אף רבני חו"ל בעצמם קראו להעדיף את אתרוגי הארץ".

את המכתב חתמו בקריאה מעשית לציבור: "אנא הקפידו לקנות את ארבעת המינים הגדלים דווקא בארץ ישראל ולא אתרוגים מחו"ל, ותבוא עליכם ברכת ה' הבוחר בציון ובישראל עמו".

על הקריאה חתומים, לצד הרב יעקב אריאל, הרב איסר קלונסקי והרב דוד חי הכהן, גם הרב אליעזר איגרא, הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו, הרב יוסף ארציאל, הרב משה גנץ, הרב מרדכי גרינברג, הרב מיכאל הרשקוביץ, הרב אורי כהן, הרב אליקים לבנון, הרב יהושע מגנס, הרב זלמן ברוך מלמד, הרב מרדכי נגארי, הרב יעקב פילבר, הרב יעקב שפירא והרב דוד תורג'מן.