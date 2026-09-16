שמחם • קרליבך (ניגון אסי וטוביה)

הרכב "ניגון מלב מדבר" פרסם ביצוע חדש לניגונו של ר' שלמה קרליבך, "שמחם בבניין שלם". ההקלטה נעשתה לקראת חתונתו של חברם ישורון, בתפילה להקמת בית נאמן בישראל.

מילות הניגון לקוחות מתוך הפיוט "כל מקדש שביעי", שמחברו אינו ידוע: "שמחם בבניין שלם, באור פניך תבהיקם; ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם". בדברי ההסבר לביצוע הודגש הקשר שבין בניין המקדש לשמחת הנישואין, המופיע גם בפסוק "ומשוש חתן על כלה ישיש עלייך אלוהייך".

חברי ההרכב הסבירו כי מקובל לומר שבכל חתונה בישראל נוספת עוד לבנה בבניין ירושלים ועוד יסוד לחיים המשותפים של עם ישראל והקב"ה במקדש. לקראת חתונת חברם הם בחרו להקליט יחד את הניגון, מתוך תפילה לבית נאמן בישראל.

למילות הניגון יש גם זיקה לימים שלפני ראש השנה, על פי סיפור שהביא הרב שלמה כ"ץ. לדבריו, באחד מערבי יום הכיפורים הגיע ר' שלמה קרליבך לבית הוריו, ביקש לנוח לקראת הצום ובמהלך שנתו שמע בחלום ניגון חדש.

לאחר שהתעורר, כך סיפר הרב כ"ץ, מיהר קרליבך להתקשר למורתו לגיטרה, פיזם לה את המנגינה וביקש ממנה לרשום את התווים. המילים שליוו אז את הניגון היו מתוך סליחות לערב ראש השנה, "ומלטם מכל רעות בזאת השנה", ורק מאוחר יותר חיבר קרליבך ללחן את המילים המוכרות, "שמחם בבניין שלם".

על העיבוד וההפקה של הביצוע חתומים חברי "ניגון מלב מדבר" ישרון פלס, איתיאל רכניץ וישי הבר. הבר אחראי גם על המיקס והמאסטרינג של ההקלטה.