"וסרלאוף? זה שם שאני שומעת פה המון" באדיבות חדשות 13

כתבי חדשות 13, מוריה אסרף ויובל שגב, יצאו לקראת הבחירות לקו העימות וחיפשו לשמוע קולות ביקורת על הממשלה.

יוסי לויט, תושב מטולה, שנשאל האם נציגי הממשלה והשרים פקדו את היישוב במהלך חודשי הלחימה הקשים הופתעה מהתשובה. "בעיקר הגיע לפה וסרלאוף".

בעקבות התשובה, פנתה אסרף לשגב ואמרה: "זה שם שאני שומעת המון פעמים, יצחק וסרלאוף".

לויט המשיך והרחיב על תרומתו של השר לחיזוק האזור והגעתו התכופה אל קו האש. לויט הוסיף ואמר: "אני חושב שהוא באמת אחד האנשים שעשה פה עבודה והיה מגיע לפה".

כאשר נשאל מה בדיוק עשה השר בשטח, השיב: "קודם כל הוא היה איתנו. הוא היה מגיע, הוא היה תומך בנו. בחצי שנה הראשונה אף אחד לא הסכים לעלות לפה".