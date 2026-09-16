בעוד כשבועיים תעלה הנבחרת הצעירה של ישראל בכדורגל למשחק ההזדמנות האחרונה שלה.

יהיה זה כשזו תשחק מול נבחרת סלובניה הצעירה למשחק במסגרת מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, במה שיהיה משחק על המקום השני בבית המקדים - המקום ממנו מעפילים לאליפות אירופה בכדורגל, יורו 2027.

היום (רביעי) פרסם מאמן הנבחרת, גיא לוזון את סגל השחקנים שיעמדו לרשותו לקראת צמד המשחקים האחרון במסגרת שלב המוקדמות, מול סלובניה ולאחר מכן מול מוליכת הבית נורבגיה.

מי שזכה לזימון ראשון לסגל הנבחרת הצעירה הוא לא אחר מאשר שחקנה הישראלי של קבוצת הפאר הספרדית, ברצלונה, אוריין גורן בן ה-17.

גורן נחשב לכישרון מבטיח ועולה בקבוצה הספרדית כשזה כבר הספיק להתאמן עם קבוצת הבוגרים וכוכבי המועדון וכיום משחק בקבוצת המשנה של ברצלונה וזוכה לשבחים רבים.

מלבד גורן זומנו גם אחד מנציגי ישראל ב-MLS, ליגת הכדורגל האמריקאית, רן בנימין המשחק בדאלאס וכן תאי עבד שעבר לאחרונה לשחק במדי ריאל ויאדוליד הספרדית.

הסגל המלא:

שוערים: אופק מליקה, דור בנימיני, עמית רייף.

הגנה: עידו כהן, מאור ישילירמק, בני פלדמן, בשאר אבדאח, נועם בן הרוש, נועם שוורץ, איאד חלאילי, שי סבח.

קישור והתקפה: רוי נאווי, תאי עבד, מוחמד אבו רומי, דניאל וורקו, רן בנימין, רועי אלקוקין, לירן חזן, ניב גבאי, נבות רטנר, מור בוסקילה, ניב יהושע, אוריין גורן, דניאל דאפה.