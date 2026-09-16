הרב יצחק יוסף: נעשה אלף הילולות

הרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף מותח ביקורת חריפה, על החלטת בג"ץ למנוע את הילולת אביו הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

"מדוע את הילולת רבין לא אוסרים? הוא היה איש פוליטי. מרן היה ענק בתורה. לא צריך להתחשב בהם - נקיים אלף הילולות בכל עיר ובכל יישוב. כולם אהבו את מרן. שום החלטה לא תמחק את אהבת העם אליו", אמר הרב יוסף.

עורך דין גיא בוסי, שייצג את ש"ס בדיון בבג"ץ, טען כי "היועמ"שית עשתה הכול כדי לשים מקלות בגלגלים לקיום הילולת מרן. ההוראה הדרקונית שלה, שרמסה חוק מפורש של הכנסת ואסרה את קיום כנס הזיכרון, הביאה בפועל לביטולו. זו התנכלות מכוונת ושיטתית נגד הציבור האמוני ונגד מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בפרט".

עו"ד גיא בוסי

בסיום הדיון שוחח בוסי עם ערוץ 7. "בניגוד למה שאמר נציג היועמש"ית - היא יצאה למסע צלב נגד מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף והיא לא תצליח. בתי הכנסת המלאים בחודש תשרי הם ההוכחה שניסיון ההשמדה של מורשת מרן - לא יצלח", אמר.

יו"ר ש"ס אריה דרעי הוסיף: "הלב כואב. מיליון איש צעדו אחר מיטתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, מיליון איש, מכל העדות והחוגים, שבכו על רבם ומורה דרכם, והיום שופטי בג"ץ, באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים, נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו.

זו לא פגיעה בש"ס, אלא בציבור מסורתי ואמוני עצום, שמורשתו וגדולי התורה שלו זוכים שוב ליחס מתנשא ומפלה. ההחלטה הזו רק מחזקת את נחישותנו לתקן מן היסוד את מערכת המשפט ולהחזיר את הכוח לעם ולנבחריו. את מורשת מרן לא בג"ץ ולא היועמ"שית יצליחו לעצור. היא חיה בלבבות של מיליונים ותמשיך להאיר לדורות", דברי דרעי.