אסתרינה טרטמן בראיון עם נתנאל סמריק באולפן הטלוויזיה של קונטנטו

חברת הכנסת לשעבר אסתרינה טרטמן הלכה לעולמה בגיל 68.

היא לקתה בסרטן באמצע שנות התשעים והחלימה ממנו. ב-1997 נפגעה בתאונת דרכים קשה, ובעקבותיה נותרה עם נכות.

בשנת 1999 נכנסה טרטמן לפוליטיקה והתמודדה בבחירות לכנסת ה-15 מטעם מפלגת "ישראל ביתנו". בבחירות לכנסת ה-16 הוצבה ברשימה המשותפת של האיחוד הלאומי וישראל ביתנו, ונכנסה לכנסת לקראת סוף כהונתה בעקבות התפטרותו של מיכאל נודלמן. בבחירות לכנסת ה-17 נבחרה במקום החמישי ברשימת ישראל ביתנו.

במהלך כהונתה שימשה יו"ר סיעת המפלגה, הייתה חברה בוועדת הכנסת ובוועדה לענייני ביקורת המדינה, ואף שימשה תקופה כממלאת מקום יו"ר הוועדה. בנוסף הייתה חברה בוועדת החוץ והביטחון.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ספד לה: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתה בטרם עת של ח"כ לשעבר אסתרינה טרטמן ז"ל. אסתרינה הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית ולשירות מדינת ישראל, ופעלה במסירות ובנחישות. תנחומיי הכנים למשפחתה ולכל אוהביה בשעה קשה זו. יהי זכרה ברוך".

חברתה רחלי הורביץ ספדה לה: "בוקר הלכה לעולמה אסתרינה שלנו. חברתנו הקרובה, האהובה והיקרה כל כך. בשבועות האחרונים ראינו בכאב את דעיכתה, קיווינו, דאגנו וכאבנו איתה ועם משפחתה והבוקר נשארנו עם הידיעה הקשה ועם עצב גדול מאוד. אנחנו מחבקים בדמעות את משפחת טרטמן. אסתרינה הייתה חלק מחיינו וכך גם תישאר. בזיכרונות, ברגעים המשותפים, באהבה ובגעגוע".