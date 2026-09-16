הרב יוסף אלנקווה, לשעבר רב האזורי בגוש קטיף, פרסם מכתב חריף בעקבות ההחלטה לבטל את הילולת מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, וקרא לרבנים ולגבאי בתי הכנסת ברחבי הארץ לקיים הילולות רבות ולארגן הסעות לציונו בבית העלמין סנהדריה בירושלים.

בפתח מכתבו, שנכתב תחת הכותרת "מרנן ורבנן", קשר הרב אלנקווה בין ההחלטה לבין חובת המחאה בימי התשובה והרחמים.

"מצות חובת המחאה נזדמנה לנו בימים הקדושים, על הבלי הפקידים למיניהם שהרימו יד על התורה הקדושה בימי התשובה והרחמים", כתב.

בהמשך תקף בחריפות את הניסיון לבטל את ההילולה וקבע כי אין בהחלטה כדי למנוע את קיום אירועי הזיכרון לרב עובדיה יוסף. "כל אלו שרוצים לבטל הילולה, דבריהם בוקי סריקי, הבל שאין בו ממש ובטיל כעפרא דארעא", כתב הרב אלנקווה.

לדבריו, התגובה לביטול צריכה להיות קיום מספר רב של הילולות ברחבי הארץ, כאשר האירוע המרכזי יהיה בסמוך לציונו של הרב עובדיה יוסף. "יקיימו מאות אלפי הילולות בכל הארץ, והילולת ההילולות בסנהדריה אצל מרן".

הרב אלנקווה חתם את מכתבו בקריאה ישירה לרבנים ולגבאי בתי הכנסת להצטרף ליוזמה. "הנני קורא לכל מרנן ורבנן וגבאי בתי הכנסת לערוך הילולות ולארגן הסעות לציון הקדוש, לכבוד כתר התורה".

לצד המכתב, הרב אלנקווה אף פרסם מודעה לקראת הילולה שהוא צפוי לערוך בבית מדרשו, "פעמוני זהב", בליל ההילולא.