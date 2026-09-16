המועצה להשכלה גבוהה אישרה הבוקר (רביעי) את פתיחתה של תוכנית לימודים שש-שנתית חדשה ומקיפה ללימודי רפואה באוניברסיטת אריאל.

המהלך מהווה נדבך מרכזי נוסף במאמץ הלאומי להרחבת תשתיות הכשרת הרופאים בישראל בשנים האחרונות, ומצטרף להקמתן של פקולטות ותוכניות לימוד חדשות גם באוניברסיטת רייכמן, באוניברסיטת חיפה ובמכון ויצמן למדע.

כפועל יוצא מהרחבת התוכניות הללו, נרשם זינוק מרשים וחסר תקדים במספר הסטודנטים המתחילים את לימודי הרפואה בישראל.

הנתונים המעודכנים מצביעים על כך שמספר הלומדים גדל ל-1,446 סטודנטים בשנת הלימודים תשפ"ו, זאת לעומת כ-800 סטודנטים בלבד שנרשמו למסלולים אלו לפני כחמש שנים. הגידול הניכר נועד לספק מענה לאומי למחסור הגובר בכוח אדם רפואי איכותי במערכת הבריאות.

בנוסף לאישור המסלול השש-שנתי, רשמה המועצה להשכלה גבוהה פריצת דרך מקצועית נוספת כאשר אישרה את פתיחתה של תוכנית מיוחדת לתואר שני במקצוע "עמית רופא" באוניברסיטת אריאל.

מדובר במקצוע שמסמן מהפך תפיסתי ומבני בעולם הרפואה והבריאות בישראל, וצפוי לסייע בהורדת העומסים בבתי החולים ובמרפאות הקהילתיות ברחבי הארץ.