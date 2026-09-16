אלפי משפחות ברחבי הארץ יחלו בימים הקרובים להקים את סוכות החג, להוציא מהמחסן את הקרשים והסכך ולתלות את הקישוטים.

אלא שלצד ההתרגשות וההכנות, מזכיר הרב אביחי קצין, ראש בית המדרש "ראשית", כי ההשקעה ביופי ובנוחות אינה מספיקה - והדבר החשוב ביותר הוא שהסוכה תהיה כשרה על פי ההלכה.

לקראת החג פרסם הרב קובץ הלכות מיוחד, שנועד להעניק לציבור מדריך מעשי וברור לבניית סוכה. הקובץ מתמקד בשאלות שמעסיקות כמעט כל משפחה בשלב ההקמה, ומשלב איורים והמחשות שנועדו להפוך סוגיות הלכתיות מורכבות לפשוטות ונגישות.

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לדברי הרב קצין, מטרת החוברת אינה להקיף את כלל דיני חג הסוכות, אלא לרכז במקום אחד את ההלכות המעשיות הנוגעות לבניית הסוכה עצמה. "השתדלנו לרכז את ההלכות הנחוצות לבניית הסוכה, ולא לעסוק בדיני הישיבה בה", הוא מסביר. "צירפנו ציורים הממחישים את ההלכות, כדי להקל על ההבנה במקרים שבהם נדרשת תשומת לב לפרטים רבים".

הוא מדגיש כי דווקא הפרטים הקטנים - אופן הנחת הסכך, מבנה הדפנות ומידות הסוכה - הם שעשויים לקבוע אם הסוכה תהיה כשרה לקיום המצווה.

את דבריו חותם הרב קצין במסר רוחני לקראת ימי החג: "יהי רצון שנזכה לשבת בצילא דמהימנותא - בצל השכינה, ונזכה במהרה לשבת ב'סוכת עורו של לווייתן".