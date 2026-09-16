צעד משמעותי להתיישבות: יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, הפועלת תחת השר סמוטריץ', הסירה הבוקר (רביעי) עשרות איומים על היישובים החדשים בשומרון ובהר חברון, זאת במבצע מיוחד שקיימה כחלק ממדיניות השר לביצור וחיזוק ההתיישבות.

במסגרת המבצע, סולקו פלישות ונטיעות בלתי חוקיות בהיקף של 20 דונם באדמות המדינה בסמוך ליישוב "מקדה" שהוקם בהר חברון, כמו גם מבנים שהוקמו בסמוך ליישוב "שירה" בשומרון, שצפוי להפוך לעיר בעקבות החלטת הקבינט שהוביל השר סמוטריץ'.

הפעילות היא חלק ממהלך רחב להשבת המשילות והשליטה הישראלית בשטח, הכולל הכרזה על יישובים חדשים, קידום ההליכים הסטטוטוריים שלהם, העלאת גרעיני התיישבות לשטח ואכיפה נגד בנייה בלתי חוקית - במטרה לאפשר את התבססותם ופיתוחם של היישובים.

"בארבע השנים האחרונות, אנחנו מובילים מדיניות נחושה של ביצור וחיזוק ההתיישבות, זאת לצד הסרת איומים על המרחב והרס בהיקפים חסרי תקדים של בנייה בלתי חוקית. את זה ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן רוצה לעצור, ואסור לתת לזה לקרות".

"הרס המבנים הסמוכים ליישוב "שירה" מקבל פנים נוספות, כאשר בתמונת ההריסה נראים בבירור בתי ראש העין הסמוכה, בצורה שממחישה באופן מדוייק את היותם של היישובים רצועת הביטחון של מדינת ישראל. אני מודה לאנשי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, ולאנשי מנהלת ההתיישבות, על הובלת המהלכים החשובים", אמר סמוטריץ'.