עם אל"מ במיל' אמיר נוי, חבר פורום המפקדים והלוחמים, בעבר מפקד תא התיאום המבצעי עם צבא ארה"ב, שוחחנו על אפשרויות הסיוע הישראלי לסעודיה המתמודדת עם מתקפות החות'ים.

"כולם הפנו עורף לערב הסעודית. הסכם מכה שעליו היא חתמה רק לפני חודש, מסתבר שלא עומד במבחן המציאות. סעודיה במצוקה והיא פנתה למצרים, שגם היא במצוקה ובתיווך מצרי היא פנתה לישראל. אנחנו לא נשלח חיילים שלנו להילחם בשביל סעודיה, אבל נוכל לסייע במודיעין ובהכוונת מטוסים".

עוד על יכולות הסיוע העקיף שיכולה ישראל לתת לסעודיה, מרחיב נוי בהמשך דבריו: "היכולות של ישראל באיתור מטרות נקודה ושימוש באמצעים, גם מחוץ לאטמוספרה, הן יכולות מאוד משוכללות. אנחנו מסוגלים לתת לטייס סעודי נ.צ למטרה והוא יוכל רק לכייל את המכשירים ולפגוע במטרה. את הסיוע הזה אפשר לתת. אפשר להשתמש גם באמצעים שטסים נמוך יותר ללא שימוש בכוח אדם".

ואולם, אומר נוי, "אנחנו לא צריכים לתת את הסיוע הזה בחינם. סעודיה כעת במצב לא טוב, והאמריקאים רואים את זה. ישראל בתיאום עם האמריקאים צריכה להביא את הסעודים להסכמי אברהם, וזה אומר שסעודיה מורידה את הנושא הפלשתיני מסדר היום ולא מזכירה אותו. אנחנו יכולים להעמיד שורה של תנאים שנוגעים לביטחון במזרח התיכון, לנושאי כלכלה ולאספקת דלק וגז".

בדבריו מציין אל"מ במיל' נוי כי האמריקאים הוכיחו בעבר במספר הזדמנויות שיש בידיהם את היכולת והניסיון שבאמצעותם ניתן להביא להסכמים מסוג זה. כך היה בפלישה העיראקית לכווית וכך באירועים אחרים. להערכתו מדובר יהיה במקרה הנוכחי.בהתערבות משולבת של ישראל וארה"ב בתיווך מצרי, ובהקשר זה ניתן לבוא בדרישות כלכליות ואחרות גם למצרים.

"אני סבור שהאמריקאים יבואו לסעודים בעוד מספר ימים, כשהסעודים יהיו ממש לחוצים, ויגידו שהם מוכנים לסייע בצורה אקטיבית, אבל זה מחייב את סעודיה לנקוט בשורת צעדים. הם יניחו להם על השולחן הסכם כלכלי ואחר ולא תהיה לסעודים ברירה אלא לחתום רק כדי שנוריד להם את החבל החות'י מהצוואר".

על דבריו אלה של אל"מ נוי שאלנו אם מהלך שכזה לא יפגע מעצם מהותו בכבוד הערבי של מוחמד בן סלמאן השליט הסעודי, מה שיגרור בהכרח סרבנות מצידו, גם אם הדבר יעלה לו במחירים יקרים.

"ברור שזה לא צריך להיעשות בצורה שמשפילה את מוחמד בן סלמאן. ההסכם הזה ייחתם בשקט ומה שייצא לתקשורת יהיה שונה. אצל האמריקאים יש את מה שאומרים לתקשורת ואת מה שהם עושים באמת, וזה אחד המצבים הללו".

"החות'ים שיחקו לידי ארה"ב וישראל בעניין ערב הסעודית. זה יכול להיות שובר השוויון של המזרח התיכון, גם מול איראן, כשיהיה הסכם כזה שבו הסעודים יסתמכו על ההגנה מישראל. אני סבור שהאמריקאים יגידו להם שהם עצמם רחוקים מערב הסעודית, ולכן השלוחה שלנו שתסייע לכם בשעת הצורך היא ישראל".

סוג כזה של הסכם לא יכלול תרועות וטקסים על מדשאות. "אני מאמין שהסכמים עם השכנות לא צריכים להיעשות בטקסים על מדשאות ובפתיחת שגרירויות. זה לא הוכיח את עצמו. הסכמים עם השכנות צריכים להתבסס על בניית אמון והבנות שלא יורים אלא מדברים, ומשם מתקדמים. אמון בונים דרך פרויקטים אזרחיים כמו רפואה, חקלאות וטכנולוגיה, וכך אחרי 3-4 שנים מופיעה השגרירות והיא כבר דבר מובן מאליו כי כבר יש יחסים בין המדינות, יש פרסומים והישגים משותפים".

"הדבר המשמעותי ביותר בעיני הסעודים הוא לראות איך הם יוצאים מהמיצר הזה שהם נכנסו אליו, כי כרגע הכבוד של הסעודים שוכב על רצפת המזרח התיכון והחות'ים דורכים עליו עם כפכפים...".