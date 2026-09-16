"נגמרו המשחקים" | בן גביר התעמת עם תושבים בביר הדאג' צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע הבוקר (רביעי) ליישוב ביר הדאג' שבנגב, כדי לבחון פעילות אכיפה נרחבת שבוצעה בשטח שבו הוקמו מבנים ועסקים ללא היתר כחוק.

הגעתו של השר למקום לוותה בעימותים מילוליים מתוחים עם תושבים מקומיים שמחו על ביצוע ההריסות, כאשר השר הבהיר להם באופן חד-משמעי כי מדיניות העלמת העין מעבירות בנייה הסתיימה.

במסגרת המבצע המורכב פעלו בשטח גורמי האכיפה השונים בשילוב כוחות רשות האכיפה במקרקעין ומשטרת ישראל. במהלך הפינויים וההריסות אף בוצעה החרמה מנהלית של ציוד רב וציוד הנדסי ששימש את בעלי המתחמים הבלתי מורשים במקום.

במהלך הפעילות בשטח נשא השר בן גביר דברים תקיפים והבהיר את מדיניות הממשלה בנושא הבנייה הבלתי חוקית. "נגמרו המשחקים והימים שבהם היו משתלטים על קרקע פרטית, בונים בניגוד לחוק, מקימים עסקים ועושים בנגב ככל העולה על רוחם. בממשלה שלנו הרסנו 10,000 בתים כאשר בממשלת האחים המוסלמים, כמו שאומר מנסור עבאס, נהרסו 4 בתים בלבד.

המדיניות שלי ברורה: דין אחד לכולם. אנחנו מחזירים את המשילות לנגב - באכיפה, בנחישות ובלי למצמץ. מי שעובר על החוק יפגוש את רשויות האכיפה", הוסיף.