יו"ר כחול לבן בני גנץ סייר הבוקר (רביעי) בעיר מעלה אדומים כדי לעמוד מקרוב על תנופת הבנייה והפיתוח באזור.

לסיור השטח הצטרפו חברת רשימתו עליזה בלוך וראש העיר מעלה אדומים, גיא יפרח.

במהלך הביקור התייחס גנץ בהרחבה לסוגיית הבנייה והרציפות הטריטוריאלית בשטח E1, המקשר בין מעלה אדומים לבין ירושלים, והבהיר את חשיבותו האסטרטגית לביטחון המדינה.

"השטח בפרוזדור E1 הוא נכס אסטרטגי ביטחוני חשוב וגם חלק בלתי נפרד מהתשתית העתידית של ירושלים, תוך שמירה על פתרונות תחבורתיים ורציפים לכולם. עמדנו על האתגרים שמצריכים מאיתנו ממשלה חזקה וציונית שתדע להמשיך לפתח אותו."

גנץ הדגיש בדבריו את הצורך בראייה כוללת של הדרג המדיני ביחס לכלל היישובים והשטחים העוטפים את הבירה, מתוך תפיסה אסטרטגית הרואה בהם חלק מרכזי מבירת ישראל.

הוא ציין כי כל אזור עוטף ירושלים מחייב יחס מועדף ומענה לאומי רחב ומקיף מצד משרדי הממשלה והרשויות המוסמכות, במטרה לבסס את רציפות החיים והביטחון במרחב.