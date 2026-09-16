לאחר עיכוב חריג: הרבנות הראשית לישראל פרסמה היום (רביעי) את מועדי סבב הבחינות הקרוב לרבנות, כשרות ומקצועות תורניים נוספים. בסבב צפויים להשתתף בסך הכול 5,746 נבחנים, והוא יתפרס על פני שמונה ימי בחינה במהלך חודש חשוון.

הבחינות יתקיימו בבנייני האומה ובמשרד לשירותי דת, בהתאם לחלוקה בין המקצועות השונים.

יום הבחינות הראשון יתקיים בא' בחשוון תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026, ובו ייבחנו משגיחי כשרות, נבחנים במקצועות השובי"ם - שוחט, בודק פנים, בודק חוץ, מנקר וראש צוות - וכן יתקיימו בחינות הרבנים הצבאיים.

למחרת, ב' בחשוון, 13 באוקטובר, תתקיים הבחינה בחופה וקידושין. בג' בחשוון, 14 באוקטובר, יתקיימו הבחינות בנידה וכן בתפילה וברכות.

בד' בחשוון, 15 באוקטובר, ייערכו הבחינות במצוות התלויות בארץ ובמקוואות. לאחר הפסקה של מספר ימים, בי"ד בחשוון, 25 באוקטובר, יתקיימו הבחינות בהלכות שבת, מילה וגירות וכן בחינות רב קהילה בתפוצות א' וב'.

בי"ח בחשוון, 29 באוקטובר, תיערך הבחינה באיסור והיתר. בכ"א בחשוון, 1 בנובמבר, תתקיים הבחינה בעירובין, וסבב הבחינות ייחתם בכ"ד בחשוון, 4 בנובמבר, עם הבחינות בחגים, שמחות, פסח, יום טוב וחול המועד.

ברבנות הראשית ציינו כי שיבוץ הנבחנים לאולמות ולכיתות יישלח באופן אישי לכל אחד מהנבחנים. הודעה הכוללת את פרטי השיבוץ צפויה להישלח מיד לאחר יום הכיפורים.

לשאלות ולפניות אישיות ניתן לפנות באמצעות טופס הפנייה המקוון באתר הרבנות הראשית או למחלקת הבחינות בטלפון 02-5313131. המענה הטלפוני ניתן בימים ראשון וחמישי בין השעות 13:00-15:00, וביום שלישי בין 10:00-12:00.

עוד נמסר כי מועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד.