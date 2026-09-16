שידור חי שגרתי ברשת הטיקטוק הפך למפגש קשה של הסתה גלויה ואיומי טרור מפורשים, כאשר משה אריה, עיתונאי חרדי וכתב לענייני ערבים מירושלים, קיים שיחת 'לייב' עם צעיר שהציג את עצמו כתושב רצועת עזה.

ראשיתה של השיחה התנהלה על מי מנוחות. אריה פתח בשאלה לשלומו של הצעיר ולמצב ברצועה, וזה השיב בתגובה כי המצב "מדהים" ו"מושלם".

אולם ברגע שבו חשף אריה כי הוא יהודי המתגורר בירושלים, הטון השתנה לחלוטין והשיחה מידרדרה במהירות להטחת גידופים, קללות ואיומים קשים.

במהלך השיחה החל הצעיר להתרברב ולהשמיע איומי טרור ישירים. "נעשה לכם 7 באוקטובר חדש", הצהיר, וכאשר נשאל מאיזה אזור תפרוץ לטענתו המתקפה, השיב כי היא תגיע מכיוון יהודה ושומרון. בהמשך הוסיף איומים על הנהגת המדינה ועל העיתונאי עצמו: "נחטוף את נתניהו לעזה - ואותך, כן אותך, אני אחטוף לעזה".

רגע השיא בתיעוד נרשם כאשר הצעיר העזתי טען כי השתתף בעצמו בחטיפת ישראלית במהלך מתקפת הטרור של 7 באוקטובר. כשנשאל במישרין מה יעשה אם יפגוש יהודי ברחוב, העביר את אצבעו בתנועת שחיטה חדה על צווארו והבהיר: "נשחט אותו עם סכין".

בשיחה עמו הבהיר משה אריה כי הסרטון שפורסם מהווה רק חלק משיחה ארוכה בהרבה שכללה אמירות קשות נוספות. "הבאתי רק את הקטעים הכי מצמררים", שחזר אריה, והוסיף כי נוכח חומרת הדברים והאיומים המפורשים, מדובר באירוע חמור שמחייב בדיקה מעמיקה ומידית של גורמי הביטחון ורשויות האכיפה.