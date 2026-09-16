לפני מספר ימים הזמין ראש הממשלה בנימין נתניהו למשרדו את יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. בנוכחות בכירי צה"ל ביקש נתניהו מלפיד להסכים לפתיחת תקציב המדינה לצורכי הביטחון, שכן האפשרות להעביר חקיקה ראשית בכנסת ערב בחירות תלויה גם בהסכמת האופוזיציה.

אלא שלפיד בחר להפוך את הסוגיה לסיבוב פוליטי כפול, כשהוויכוח על צורכי הביטחון הופך לכלי במאבק מול הממשלה.

תחילה הסביר לפיד כי הוא מסרב לבקשת נתניהו משום שלדבריו יש להעביר למערכת הביטחון את הכספים הקואליציוניים. אלא שכאן יש פער משמעותי במספרים: הכספים הקואליציוניים השנויים במחלוקת מסתכמים במיליארד או שניים, בעוד שמערכת הביטחון דורשת תוספת של כמעט 30 מיליארד שקלים.

את הסיבוב השני עשה לפיד בצהריים. לפני כחודש וחצי העביר משרד האוצר לוועדת הכספים של הכנסת פנייה תקציבית בסך 12 מיליארד שקלים למערכת הביטחון. אלא שבניגוד לפתיחה מחודשת של תקציב המדינה, שאותה ביקש ראש הממשלה, העברת 12 המיליארד הללו אינה דורשת את אצבעות האופוזיציה.

הכספים אמורים לעבור ממילא באמצעות ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון. אם האופוזיציה תסכים, המהלך יעבור באופן פורמלי דרך ועדת ההסכמות; אם לא, תקנון הכנסת מאפשר ליו"ר הכנסת לאשר את קידומו.

כלומר, תמיכתו של לפיד אינה זו שמכריעה את גורלם של אותם 12 מיליארד שקלים. אבל זה לא מנע ממנו להציג את נכונותו להעביר את הכספים הללו כאילו מדובר בוויתור משמעותי מצדו למען מערכת הביטחון. וכאן נמצא הסיבוב: לתוספת הגדולה יותר, שלשמה ביקש נתניהו לפתוח את התקציב, לפיד אינו נותן את הסכמתו; במקביל הוא מציג לציבור נכונות לתמוך בהעברת כספים שממילא יכולים לעבור גם ללא תמיכתו.

לצדו של נתניהו ניצב שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שסבור כי ניתן לפתוח את תקציב המדינה ולהעביר את התוספת הנדרשת למערכת הביטחון. לדבריו, עודפי הגבייה מאפשרים להוסיף את המיליארדים הנדרשים מבלי לפרוץ את יעד הגירעון.

בשיחות עם בכירי משרדו אמר סמוטריץ' כי הניהול הכלכלי של השנים האחרונות מאפשר למדינה, גם לנוכח הביקורת שלו על התנהלות מערכת הביטחון, להעמיד לרשותה את המשאבים הנדרשים.

אפשר להתווכח על גודל תקציב הביטחון, על סדרי העדיפויות ועל השאלה מאין צריך להגיע הכסף. אבל כדי לקיים את הוויכוח הזה ביושר, צריך קודם כול להניח בפני הציבור את התמונה המלאה: 12 המיליארד שכבר נמצאים במסלול העברה אינם התוספת שעליה ביקש נתניהו את הסכמת לפיד.

את ההבדל הזה לפיד מעדיף לטשטש.