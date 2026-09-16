רועה צאן מגבעת 'צאן אביעזר' בשומרון שיצא עם עדרו השבוע לרכס החולש על נחל קנה הסמוך, איתר בשטחי המרעה אנדרטת האדרה שהוקמה לזכרו של מחבל חמאס.

בדיקה שערכו בגבעה העלתה: מדובר במבצע הטבח המחריד באוטובוס בעמנואל בו נרצחו 11 יהודים.

ראשיתו של האירוע הקשה לפני כשני עשורים וחצי. חוליית מחבלים מהכפר תל בשומרון בפיקודו של רב המרצחים נאסר עסידה הוקמה ויצאה לסדרת פיגועים קשים באזור. הפיגוע הראשון היכה בשיפולי הישוב יצהר, בו נרצחו 2 סיירי הביטחון שלמה ליבמן והראל בן-נון הי"ד.

החולייה הצליחה להימלט ומצאה מקום מסתור בגוש הענק בנחל קנה - בין יצהר לעמנואל, שנמסר בהסכמי אוסלו לשליטת הרש"פ. במשך 5 שנים יצאו מחבלי החולייה בכל כמה חודשים לפיגוע נוסף, והצליחו להימלט חזרה לאזור הבטוח בו שלטו.

בשנת 2001 ערכה החולייה טבח מזעזע בנוסעי אוטובוס בישוב עמנואל. בפיגוע המשולב שביצעה באמצעות מטעני חבלה וירי קטלני, נרצחו 11 יהודים ונפצעו כ-30. כמה חודשים אחרי הצליח צה"ל לעלות על עקבותיהם של חלק מחברי החולייה שהסתתרה בין יצהר לעמנואל באתר העתיק ח'ירבת ג'רעה, וניהל עמם חילופי אש ממושכים. מחבל אחד חוסל, אך השאר הצליחו להימלט וחוסלו כעבור שנים.

לאחר חיסולו של המחבל מוחמד חאג' עלי, הקימו ערביי הכפר ג'אמעין אנדרטת האדרה לזכרו במקום והעניקו לרכס האסטרטגי את התואר "ארץ השהידים". לפני כשנה הוקמה על הרכס גבעת צאן אביעזר, ששמה לה למטרה להשיב את השליטה היהודית לרכס שהיווה אקס טריטוריה פלסטינית.

לאחר הקמת הגבעה התעוררה סערה בקרב ערביי האזור. בכפר הסמוך הסיתו בלהט כי "לא ייתכן שבארץ השהידים תוקם התיישבות יהודית", והעלו חשש לשלומה של אנדרטת המחבל. בגבעה הבינו כי קיימת אנדרטה כזו בשטח, אולם לא הצליחו לאתרה. כעת, בתחילת השבוע, איתר במפתיע רועה צאן מהגבעה את המקום ששולט על נחל קנה והפך בנתיים לחלק משטחי המרעה של הגבעה.

בגבעה קראו הבוקר לצה"ל להרוס את האנדרטה באופן מיידי, וסיפרו על המהפך שחווה האזור בשנה האחרונה: "כל יום שמצבת הזיכרון לרב המרצחים הזה עומדת עדיין היא אות קלון למדינת ישראל, ותזכורת כואבת לימי ההפקרות ששררו כאן עד לא מכבר".

בגבעה הוסיפו ואמרו: "הסכמי אוסלו יצרו מצב מסוכן של 'חורים שחורים' ואוטונומיות ערביות בלב יהודה ושומרון, שהיוו כר פורה למסתור ופעילות של חוליות מרצחים. ממש במקום בו אותרה האנדרטה, חשפו רק לפני כשנתיים מטיילים יהודים אמיצים מטווח פיראטי של מחבלים שפעל בתוך מערה, והעיד על עומק ההפקרות".

"את המצב הזה אנו פועלים בשנה האחרונה לשנות, ויחד עם 2 נקודות ההתיישבות הנוספות - כפר רועים ומבוא קנה הצלחנו לראשונה ליצור רצף טריטוריאלי יהודי שמבתר את הגוש הזה לאורכו. חוליות המחבלים שהסתתרו בשטח הוחלפו ברועים יהודים. אנו מנפצים בידיים את חלום המדינה הפלסטינית. 33 שנה אחרי חתימת הסכמי הדמים באוסלו, הגיע הזמן לתיקון", מסרו בגבעה.