אלפי תלמידים ותלמידות השתתפו אתמול והיום (רביעי) באירועים שנערכו בירושלים לרגל פתיחת שנת לימודים נוספת בתוכנית "הרמב"ם היומי".

לאחר שאתמול השתתפו באירוע אלפי תלמידות, הערב הגיעו לבריכת הסולטן אלפי תלמידים ממאות ישיבות ותיכונים של החמ"ד. במהלך האירוע ציינו המשתתפים את סיום לימוד "ספר זמנים", שנלמד לאורך חופשת הקיץ, ופתחו את הלימוד ב"ספר נשים".

תוכנית "הרמב"ם היומי" צוברת בשנים האחרונות משתתפים רבים בקרב בני הנוער, הבוחרים להקדיש מזמנם הפנוי ללימוד בספרי "משנה תורה" - במהלך ההפסקות, בשבתות וגם בימי החופש.

המעמד התקיים באווירת עשרת ימי תשובה וכלל קבלת עול מלכות שמים וסיום של "ספר זמנים". רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, הוביל את המעמד ובירך את אלפי הצעירים. באירוע השתתף גם הראשון לציון ורבה של ירושלים, הרב שלמה משה עמאר.

המפקח הארצי על החינוך היסודי בחמ"ד, הרב ישי גרטלר, פנה ללומדים ואמר: "אתם בוחרים כל פעם מחדש לפתוח את הספר של אחד הענקים, הרמב"ם. יום אחרי יום, בלי לוותר ובלי לפספס, התגברתם, השלמתם וחזרתם לסדר הלימוד. כשאתה לומד כל יום אתה לא רק לומד את התורה - זה הופך לאופי שלך. כשאתה לומד את הרמב"ם היומי אתה מחובר לסיירת של אלפי בחורים שבאותו יום לומדים את אותם הפרקים".

בהמשך עלה לבמה הדיין ולוחם המילואים הרב אברהם זרביב, ששיתף את המשתתפים בחיבור בין לימוד התורה לשירות הצבאי: "אני הייתי לומד רמב"ם יומי כל השירות הצבאי. אני מברך אתכם שגם אתם תזכו להתמיד בלימוד הרמב"ם בכל יום בלי לוותר".

את הערב הנחה הזמר והיוצר אביה שרמן, שאמר ללומדים: "תחשבו על זה - הלימוד שלכם הוא ייחודי, אין עוד תכניות לימוד כאלו! זה המסלול היחיד שמקיף את התורה כולה, מההתחלה ועד הסוף, מספר המדע ועד הלכות מלכים. כשאתם פותחים בכל יום את ספרי 'משנה תורה', אתם מתחברים לכל התורה בכל נקודה בה אתם נמצאים!".

לצד הלימוד נערכו "קרב מוחות" וחידות אינטראקטיביות סביב חומר הלימוד, שבמסגרתם חולקו פרסים לתלמידים. את האירוע חתמו הופעות של הזמרים עקיבא ואלייצור, שאותם אירח על הבמה המוזיקאי נאור כרמי.