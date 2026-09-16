הזמר ההולנדי בן סונדרס, שעשה היסטוריה כאשר הפך לזוכה הראשון בפורמט The Voice, נמצא ללא רוח חיים באגם נופש סמוך לעיר ארנהם שבהולנד. בן 43 היה במותו.

משפחתו של סונדרס אישרה היום (רביעי) את דבר מותו, לאחר שגופתו אותרה אתמול באגם Rijkerswoerdse Plassen, מדרום לארנהם. נסיבות מותו טרם פורסמו, אך המשטרה ההולנדית הודיעה כי נשללה האפשרות שמדובר באירוע פלילי.

סונדרס הוגדר כנעדר מאתמול. בעקבות הדיווח נפתחו חיפושים נרחבים באזור, שבהם השתתפו בין היתר צוללנים, כלבים ומסוק משטרתי. בסביבות השעה 13:20 נמצאה גופה במים, ובהמשך אישרה משפחתו כי מדובר בזמר.

אחיו, דין סונדרס, ספד לו ברשתות החברתיות וסיפר על הכאב הכבד בעקבות מותו. הוא ביקש לכבד את פרטיות המשפחה והדגיש כי בן הותיר אחריו משפחה אוהבת.

סונדרס פרץ לתודעה בשנת 2011, כאשר השתתף בעונה הראשונה של The Voice of Holland. כבר באודישן העיוור שלו, שבו ביצע את השיר "Use Somebody" של Kings of Leon, הצליח להרשים את השופטים ובהמשך זכה בתחרות.

מאחר שהגרסה ההולנדית הייתה הגרסה המקורית של הפורמט שהפך לאחר מכן להצלחה בינלאומית, סונדרס נחשב לזוכה הראשון בתולדות The Voice בעולם.

בעקבות הזכייה קיבל חוזה הקלטות והוציא שני אלבומים. אחד משיריו הבולטים היה "Kill For A Broken Heart". בשנים האחרונות המשיך לעסוק במוזיקה והשתתף ב-2023 בתוכנית הכישרונות ההולנדית Avastars. במקביל הפעיל חנות קעקועים בארנהם, שאליה עבר להתגורר בתקופה האחרונה.