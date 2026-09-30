חג הסוכות מביא איתו מדי שנה גל של שירים, ניגונים וקליפים חדשים במוזיקה היהודית והחסידית.

גם השנה יוצאים האמנים עם יצירות שנכתבו במיוחד לחג, לצד ביצועים מחודשים לניגונים ותיקים ושיתופי פעולה בין זמרים, מקהלות ומעבדים. אספנו כמה מהשירים החדשים שיצאו לקראת החג.

את הרשימה פותח "אושפיזין", שיר חדש שהלחין הערשי רוטנבערג ומבוצע יחד עם אברימי לונגר ויודעל'ע שאטן. השיר עוסק ברגע שבו מסתיימות ההכנות לחג ונכנסים אל הסוכה, עם הבקשה לארח בה את האושפיזין.

אושפיזין - מקהלת קאפלה, הערשי רוטנבערג, אברימי לונגר, יודעל'ע שאטן | Ushpizin

פרויקט חדש בשם "אויפן סטייג'" יוצא לדרך עם אוסף מלהיטי החג. בפרויקט משתתפים שמוליק קליין, שמחה בירנהאק, יענקי אויש, שימי קפלן, שיעלה רוט, מנדי רוט ומוישי הולצמן, ולצדם מקהלת רוממו.

על העיבוד המוזיקלי הופקד מוישי יאקאב. הפרויקט לסוכות הוא הראשון בסדרה המתוכננת לכלול אלבומי אוסף נוספים לחגי השנה.

סוכות אויפן סטייג' - חלק א' | מקהלת רוממו, שמחה בירנהאק, שימי קפלן, מנדי רוט, שיעלה רוט, ש

מוישי דוידוביץ בחר ללכת דווקא אל ניגוני החג המוכרים ולהעניק להם עיבוד חדש. הקליפ החדש מבוסס על פלייליסט וקונספט שיצר נותי רוטמן, תחת הרעיון "קנקן חדש מלא ישן".

אל דוידוביץ מצטרפים אבי לרנר, מנדי גולדברג ומקהלת קאפלה, בביצועים לקלאסיקות שעליהן גדלו רבים, הפעם בעיבוד מוזיקלי עדכני.

מוישי'ס אושפיזין - מקהלת קאפלה, מוישי דוידוביץ, מנדי גולדברג, אבי לרנר, דוד פינק | Cappell

לקראת שמיני עצרת ותפילת הגשם, חבורת "תודה לך השם" משחררת את "Shower Me With Love" בביצוע ישראל פורטנוי. השיר משתמש בגשם כנקודת מוצא לבקשה לשפע ולאהבה מהקב"ה.

ראובן, שהלחין את השיר, הסביר: "המחשבה היא שאנחנו יכולים לבקש מריבונו של עולם שירעיף עלינו מאהבתו, אהבה שהוא רוצה להעניק לאוהביו. זה לא חייב להיות משהו מסוים, אלא פשוט להרגיש עטופים בה ולהישאר בתוכה".

Shower Me With Love | Israel Portnoy

עקיבא גרומן, שכבר הוציא את הפרויקטים "קידוש", "שלום זכר" ו"ראש חודש", מקדיש הפעם הפקה מוזיקלית להושענא רבה. יחד עם נותי רוטמן נבנה הפרויקט סביב מבחר ניגוני התעוררות והוד המזוהים עם היום.

לגרומן מצטרפים דובי מייזלעס, אהרלה סאמעט ודודי פולק, לצד מקהלת קאפלה. יוסי אייזן מלווה בקלידים והרשי סגל אחראי על הפקת הקליפ.

הושענא רבה - מקהלת קאפלה, עקיבא גרומן, אהרלה סאמעט, דובי מייזעלס, דודי פולק, יוסי אייזן |

שוקי סלומון וישראל מקמל חוברים ב"שיר לסוכות", שמגיע עם קליפ צבעוני וקצבי ומתמקד בשמחת החג, באחדות ובריקודים של ימי הסוכות ושמחות בית השואבה.

את המילים כתבו שוקי סלומון ודיוויד טוייב, והלחן נוצר יחד עם אליהו שרם. שרוליק מנדלסון ודיוויד טוייב אחראים על ההפקה המוזיקלית.

שיר לסוכות - שוקי סלומון & ישראל מקמל

חיים ישכיל חוזר אל הקלאסיקה "א סוכאלע א קליינע", אך בוחר להציג אותה הפעם בקצב ובסגנון שונים מהניגון הנוסטלגי המוכר. העבודה על "א סוכה ליד" החלה במוצאי יום הכיפורים, ובתוך ימים ספורים הגיע השיר להקלטה.

חיים ישכיל - א סוכה ליד | Chaim Yaskil - A Sukkah Lied

זאבי פיליפ מציג את "ושם נעלה", בביצוע מקהלת הילדים "זינגערליך". את השיר הלחין שמעון בנצלוביץ, ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד מוישי כהנא.

הקליפ צולם בסמטאות הרובע היהודי ומשלב ריקודים ואווירה של עלייה לרגל. במהלך הקליפ משתתף גם כוכב הרשת וועלווא קירשנבוים.

מקהלת זינגערליך - ושם נעלה | Zingerlich Choir - Vesham Na'aleh

הניגון "חבוקה ודבוקה בך" החל בבקשה שקיבל ישראל עדלמאן בערב חג השבועות תשפ"ה, כאשר נכנס למעונו של האדמו"ר מטאלנא. האדמו"ר ביקש ממנו להלחין ניגון חדש על המילים מתפילת ההושענות.

מאז השתלב הניגון בטישים ובמעמדים בחסידות, וכעת הוא יוצא גם בהפקה מוזיקלית. שלוימי בוקשפן מבצע את השיר יחד עם "טאלנער קאפעליא", ועל העיבוד הופקד נפתלי לנדסמן.

שלוימי בוקשפן - חבוקה ודבוקה | Shloime Bukshpan - Chavukah U'Dvukah

מרדכי שפירא משחרר שני שירים חדשים - "חננו" ו-"Just The Way You Are". שני השירים עוסקים ברגעים אישיים של תפילה, התמודדות ואמונה.

"Just The Way You Are" עוסק באהבה שאינה תלויה בדבר ובתחושה שהבורא נשאר לצד האדם גם ברגעי משבר וקושי. שני השירים יוצאים יחד במסגרת הסינגל הכפול.

Just The Way You Are

Chaneinu

גם אברומי נערך עם מוזיקה חדשה ומשחרר את "קבץ קבץ", הסינגל הראשון מתוך אלבום חדש שעליו עבד בתקופה האחרונה. את השיר הלחין אברומי בעצמו, ועל העיבוד אחראים אבי ריימי ויאיר בודנר.

הסינגל יוצא לקראת סוכות, בזמן שבו מגיעים לירושלים יהודים מרחבי העולם לרגל החג. האלבום המלא צפוי לצאת מיד לאחר החגים ולכלול עשרה שירים.