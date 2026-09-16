הושענה רבא - ליאור אלמליח

הפייטן ליאור אלמליח משיק את "הושענה רבא", שיר חדש מתוך האלבום "שירת דויד", למילותיו של היוצר והכותב דויד מונסונגו, בלחן ובהפקה מוזיקלית של חן הררי.

השיר יוצא בסמוך לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. לדברי יוצריו, הוא נולד מתוך אירועי המלחמה וסיפורם של החטופים, והטקסט נכתב כתפילה וכבקשה הנוגעות לאמונה ברגעים הקשים.

"הושענה רבא" הוא הסינגל החדש מתוך "שירת דויד", פרויקט שבמסגרתו מביא מונסונגו את הטקסטים שכתב לביצועם של אמנים שונים. בין האמנים שכבר השתתפו בפרויקט נמצאים עוזי פוקס, דוד זכאי ומיטל טרבלסי, וכעת מצטרף אליהם אלמליח.

זהו השיר השני שכתב מונסונגו בעקבות אירועי 7 באוקטובר. קדם לו "חלום של ילד", שנכתב זמן קצר לאחר הטבח ובהפקתו השתתפו משפחות שפונו מבתיהן בעוטף עזה.

מונסונגו סיפר על הבחירה באלמליח לביצוע השיר: "הבחירה בליאור אלמליח הייתה ממש מתבקשת. כשכתבתי את הטקסט, המראות שחלפו בראשי היו אותם חטופים שנאחזו בדבר היחיד שהיה להם האמונה. הטקסט הוא סוג של תפילה. היה לי ברור שצריך מבצע שירים את זה וייתן למילים עוצמה שמשדרת אמונה, ולכן חשבנו שליאור יכול להביא ערך מוסף למילים".

לדברי יוצרי השיר, הבחירה לפרסם אותו דווקא כעת נועדה לחבר את הטקסט לאווירת הסליחות וחשבון הנפש של התקופה, לצד הזיכרון של אירועי 7 באוקטובר והמלחמה.