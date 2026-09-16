ארבעה מחזורים עברו מאז החלה עונת 2026/7 של ליגת העל בכדורגל באופן רשמי והערב (רביעי) נסגר חלון ההעברות של הכדורגל הישראלי.

למעשה, כעת קבוצות ליגת העל יוכלו לצרף רק שחקנים חופשיים לשורותיהן, מה שבדרך כלל ממעט להתרחש ומשכך - סגל השחקנים בקבוצות הכדורגל יישאר כך לכל הפחות עד לפתיחת החלון הבא באמצע העונה, בין 11 בינואר ל-10 בפברואר 2027.

חלון הקיץ שהגיע הערב לסיומו, נפתח רשמית ב-29 ביוני וכעת אפשר לומר באופן נחרץ כי חלון זה שבר שיא בן שנתיים כשכל קבוצות הליגה מכרו שחקנים בסכום מצטבר של 30 מיליון יורו.

ובכמה כסף נרכשו שחקנים חדשים? כמחצית מכך, כ-15 מיליון יורו.

מי שקנתה בהכי הרבה כסף שחקן בחלון הנוכחי היא הפועל ת"א ששילמה 2.2 מיליון יורו לכוכב האדום בלגרד על דגלאס אווסו, כאשר הפועל באר שבע שילמה את הכי הרבה כסף על שחקן ישראלי כששילמה סכום של 1.5 מיליון יורו למכבי פתח תקווה על ניב יהושע.

מכבי תל אביב כמובן הרוויחה הכי הרבה ממכירות שחקנים, כשמכרה את אבו-פרחי לקולרדו מליגת ה-MLS ורביבו לליגה הספרדית בסכום מצטבר של 8.15 מיליון יורו.

מי שכצפוי הייתה הקבוצה הפעילה ביותר בחלון ההעברות הנוכחי, היא העולה החדשה הפועל רמת גן שהחתימה לא פחות מ-23 שחקנים חדשים, כאשר סכנין הנחיתה גם היא כמות גדולה של שחקנים חדשים, 15 במספרם.

מכבי ת"א ביצעה הכי מעט החתמות חדשות, כשצירפה 4 שחקנים חדשים בלבד והחזירה אחד מהשאלה, שניים מהם ממש בימים האחרונים.

למעשה, לא פחות מ-48 שחקנים זרים חדשים נחתו בישראל בקיץ האחרון, במה שמהווה גם כן שיא ליגה חדש, כשמלבד רמת גן שהחתימה 7 שחקנים זרים חדשים, מכבי חיפה, עירוני קרית שמונה ובני סכנין עם חמישה זרים חדשים כל אחת.

בכל הקשור לחזרה של שחקנים ישראליים ארצה ויציאה של אחרים בדרך להגשמת החלום האירופי והעולמי - 11 ליגיונרים חזרו לליגת העל במהלך הקיץ, בעוד 12 כדורגלנים ישראלים יצאו מהליגה כדי לשחק בחו"ל. ועכשיו, זמן לשחק כדורגל.