רוברט קראפט, הבעלים היהודי של ניו אינגלנד פטריוטס ושל אצטדיון ג'ילט, הודיע כי מנע מהראפר מקלמור להשתתף כמופע חימום בהופעותיו של הזמר אד שירן באצטדיון שבבעלותו ב־25 וב־26 בספטמבר.

לדברי קראפט, "לאצטדיון יש מחויבות ארוכת שנים לספק סביבה מסבירת פנים לכל האורחים ולהבטיח שהאירועים המתקיימים בו לא ישמשו במה לדברי שנאה".

אך קראפט לא הסתפק רק בכך, אלא הפעיל לחץ על יתר המקומות בהם יופיע אד שירן, בכדי לגרום לכולם לא לאפשר לראפר האנטישמי שפוגע בשיריו בקהילה היהודית, להופיע על הבמה.

הבעלים היהודי אינו היחיד בספורט האמריקאי שמביע תמיכה במלחמתה הצודקת והקיומית של ישראל בטרור הערבי ובפרט בשלוחותיה של איראן.

קייל קוזמה, חברו של דני אבדיה ושחקנה של מילווקי באקס, צייץ בחשבון ה-X שלו בעקבות הפגנה פרו-ערבית שהתרחשה במקסיקו: "אם אתם מאמינים שלפלסטינים מגיע חופש, תגידו את זה בבירור", כתב קוזמה. "חופש גם מחמאס. חופש מהטרור שנתמך על ידי איראן. חופש ממנהיגים שמשתמשים באזרחים כמגנים. חמלה לא יכולה להיות סלקטיבית".

זו לא הפעם הראשונה בה קוזמה ששיחק עם אבדיה בעבר, מביע תמיכה בישראל כשזה עשה זאת גם בזמן אמת, בשבעה באוקטובר וגם לאחרונה כשתקף את ראש עיריית ניו-יורק ממדאני שאיים לעצור את ראש ממשלת ישראל נתניהו אם יגיע לעיר.

מי שבחר שוב את הצד שנגד ישראל הוא קיירי אירווינג, שחקן דאלאס מליגת ה-NBA.

אירווינג הגיב להחלטת ליגת ה-NFL, ליגת הפוטבול האמריקאית לקנוס את שחקנה של יוסטון עזיז אל-שהיר שהביע מחאה נגד ישראל כשכתב מתחת לעינו את שמה של הינד רג'ב, ילדה עזתית שנהרגה ברצועת עזה במהלך 2024.

ליגת הפוטבול האמריקאית הודיעה כי הוא קונסת את אל-שהיר בסכום של 11,492 דולר "בגין הפרת מדיניות הלבוש של ה-NFL האוסרת על שחקנים ללבוש או להציג מסרים אישיים שלא אושרו על ידי הליגה". אירווינג שלא פעם מחא נגד ישראל ואף התאסלם, הודיע כי הוא ישלם את הקנס כמחאה על כך שנאסר להביע מחאות כנגד ישראל.

זו לא הפעם הראשונה בה השניים תוקפים את ישראל, כאשר רק בחודש אפריל האחרון החליף אירווינג את תמונת הפרופיל שלו באינסטגרם לתמונה של ילד ערבי כשברקע חיילים ישראלים וגדר תיל, הופיע עם שרשרת בצבעי דגל אש"ף ובצורת מפת ישראל ואף התראיין לאחר גמר ה-NBA בזמן שהוא עוטה כאפייה.

גם עבור אל-שהיר שחקן ה-NFL זו לא הפעם הראשונה בה הוא נקנס בשל התבטאויותיו נגד ישראל, כאשר כתב "עצרו את רצח העם", ונאלץ לשילם מכיסו 11,593 אלף דולר.